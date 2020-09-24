Впервые с 2012-го года киевское Динамо выиграло в квалификации Лиги чемпионов два матча подряд

Последний раз киевское "Динамо" успешно проходило квалификацию Лиги чемпионов в 2012-м году, когда командой руководил Юрий Семин. Тогда удалось преодолеть "Фейеноорд" и "Боруссию" Менхенгладбах и выйти в групповой этап турнира. После киевляне в группе играли только благодаря автоматической путевке.

С лета 2012-го года продолжалась серия, во время которой "Динамо" не могло добыть в квалификации Лиги чемпионов хотя бы две подряд победы. В 2017-м после домашней победы над "Янг Бойз" киевляне проиграли швейцарцам в гостях и вылетели. В следующем сезоне была ничья и победа со "Славией", а также ничья и поражение с "Аяксом". Наконец, в прошлом году "Динамо" проиграло "Брюгге" на выезде, а дома сыграло вничью.

В этом сезоне Мирча Луческу уже победил АЗ и "Гент" в гостях. В квалификации остается еще домашний поединок с вице-чемпионом Бельгии.

Благодаря этим результатам "Динамо" пополнило копилку Украины в Таблице коэффициентов на 2,5 очка. На кону еще четыре бонусных балла за выход в групповой этап ЛЧ.

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