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Луческу: Главным в игре с Гентом был результат, и им я очень доволен

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Послематчевый комментарий главного тренера Динамо

Луческу: Главным в игре с Гентом был результат, и им я очень доволен
Новина українською

Пресс-конференция главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо" (1:2).

- Как я вчера и говорил, главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней.

Сегодня мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы упустили нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме.

Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру, - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Гент
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Источник:
ФК Динамо

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