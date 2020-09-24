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Мольде - Ференцварош 3:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Смотреть видео обзор матча Мольде - Ференцварош, Лига Чемпионов, 23 сентября 2020

Мольде - Ференцварош 3:3. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Мольде - Ференцварош, которые встречались в рамках раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Команда Сергея Реброва будто и держала ситуацию под контролем, вела 0:2, но в итоге едва не проиграла. С 55-й по 83-ю норвежцы забили трижды. Избежать поражения удалось благодаря пенальти, который заработал Александр Зубков, а реализовал Игорь Харатин. Ответный матч состоится через неделю.

Лига Чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч
Мольде - Ференцварош 3:3
Голы: Джеймс 55, Эйкрем 65, Эллингсен 83 - Боли 7, Узун 52, Харатин 87 пен.

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В статье: Сергей Ребров Мольде Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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