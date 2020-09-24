Наставник Гента об игре с Динамо: Все, чего мы стремились избежать, произошло в этом матче

Главный тренер бельгийского "Гента" Вим Де Деккер после поражения дома от киевского " Динамо " в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 1:2, прокомментировал ход игры.

"Все, чего мы хотели избежать, случилось во время этой игры, - говорит тренер. - "Динамо" собиралось выжидать, когда мы допустим ошибку. Во время первого гола мы защищались слишком низко, провели первую четверть тайма плохо. Мы нервничали".

А после ответного гола во втором тайме удаление получил Роман Безус, вспоминает voetbalkrant.