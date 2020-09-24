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Наставник Гента об игре с Динамо: Все, чего мы стремились избежать, произошло в этом матче

Лига Чемпионов
(1 голосов)

О быстро пропущенном голе и удалении Безуса

Наставник Гента об игре с Динамо: Все, чего мы стремились избежать, произошло в этом матче
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Главный тренер бельгийского "Гента" Вим Де Деккер после поражения дома от киевского "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 1:2, прокомментировал ход игры.

"Все, чего мы хотели избежать, случилось во время этой игры, - говорит тренер. - "Динамо" собиралось выжидать, когда мы допустим ошибку. Во время первого гола мы защищались слишком низко, провели первую четверть тайма плохо. Мы нервничали".

А после ответного гола во втором тайме удаление получил Роман Безус, вспоминает voetbalkrant.

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"Мы вернулись в игру в конце первого тайма, и надеялись продолжить такую ​​же игру и во втором. Но выстрелили себе в ногу, - сказал Де Деккер. - Да, может случиться желтая; но не два за три минуты! Мы пытались спасти ничью, но это было невозможно".

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В статье: Роман Безус Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Вим де Деккер
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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
24.09.2020 в 07:37
Какая ничья - спаслись от 3-4 голов!
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