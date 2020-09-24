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Наставник Гента об игре с Динамо: Все, чего мы стремились избежать, произошло в этом матче
О быстро пропущенном голе и удалении Безуса
Главный тренер бельгийского "Гента" Вим Де Деккер после поражения дома от киевского "
"Все, чего мы хотели избежать, случилось во время этой игры, - говорит тренер. - "Динамо" собиралось выжидать, когда мы допустим ошибку. Во время первого гола мы защищались слишком низко, провели первую четверть тайма плохо. Мы нервничали".
А после ответного гола во втором тайме удаление получил Роман Безус, вспоминает voetbalkrant.
"Мы вернулись в игру в конце первого тайма, и надеялись продолжить такую же игру и во втором. Но выстрелили себе в ногу, - сказал Де Деккер. - Да, может случиться желтая; но не два за три минуты! Мы пытались спасти ничью, но это было невозможно".