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Сидорчук лучший в составе Динамо, Безус - худший в Генте, - оценки SofaScore

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(3 голосов)

Самые низкие оценки в "Динамо" - у Бущана, Жерсона Родригеса и Вербича

Сидорчук лучший в составе Динамо, Безус - худший в Генте, - оценки SofaScore
Новина українською

Портал SofaScore выставил оценки игрокам за первый матч плей-офф квалификационного этапа Лиги чемпионов "Гент" - "Динамо" (1:2).

Самый высокий балл среди всех игроков получил центральный хавбек Динамо Сергей Сидорчук - 8.3.

Средний балл киевской команды - 7.03.

Самые низкие оценки у голкипера Георгия Бущана (6.0), нападающего Беньямина Вербича (6.3) и вингера Жерсона Родригеса (6.4).

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В составе "Гента" высший балл, 7.5 получил центральный полузащитник Никлас Дорш. А средний балл бельгийской команды - 6.57.

Среди украинцев "Гента" самую высокую оценку получил лучший из защитников команды в матче Игорь Пластун (6.9). Травмированный еще в первом тайме Роман Яремчук получил 6.2, а активный в атаке Роман Безус, который за 4 минуты получил две желтые карточки, - 5.4.

Сидорчук лучший в составе Динамо, Безус - худший в Генте, - оценки SofaScore - изображение 1
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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Лига чемпионов Георгий Бущан Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Гент (Бельгия)
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(3 голосов)
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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.09.2020 в 11:43
Безус может и худший в Генте но в Динамо он лучший
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