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Сидорчук лучший в составе Динамо, Безус - худший в Генте, - оценки SofaScore
Самые низкие оценки в "Динамо" - у Бущана, Жерсона Родригеса и Вербича
Портал SofaScore выставил оценки игрокам за первый матч плей-офф квалификационного этапа Лиги чемпионов "Гент" - "
Самый высокий балл среди всех игроков получил центральный хавбек Динамо Сергей Сидорчук - 8.3.
Средний балл киевской команды - 7.03.
Самые низкие оценки у голкипера Георгия Бущана (6.0), нападающего Беньямина Вербича (6.3) и вингера Жерсона Родригеса (6.4).
В составе "Гента" высший балл, 7.5 получил центральный полузащитник Никлас Дорш. А средний балл бельгийской команды - 6.57.
Среди украинцев "Гента" самую высокую оценку получил лучший из защитников команды в матче Игорь Пластун (6.9). Травмированный еще в первом тайме Роман Яремчук получил 6.2, а активный в атаке Роман Безус, который за 4 минуты получил две желтые карточки, - 5.4.