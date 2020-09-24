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Как Шапаренко и Де Пена на чу-ва-чи определяли, кто будет бить штрафной Генту

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Интересный момент из матча

Как Шапаренко и Де Пена на чу-ва-чи определяли, кто будет бить штрафной Генту
Новина українською

Во время первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы "Гент" - "Динамо" (1:2) оператору трансляции удалось выхватить интересный момент во втором тайме: игроки "бело-синих" Карлос Де Пена и Николай Шапаренко решали, кто из них будет пробивать штрафной.

Для этого ребята воспользовались старым-добрым методом - игрой камень-ножницы-бумага (чу-ва-чи).

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Выиграл Карлос - он и пробивал по воротам. Правда, гол забить не удалось - в рамку попал, но удар взял кипер бельгийской команды.

Напомним, что ответный матч в Киеве состоится во вторник, 29 сентября.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Карлос де Пена
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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.09.2020 в 11:58
Отже із мікрокліматом у команді все гаразд.
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