Как Шапаренко и Де Пена на чу-ва-чи определяли, кто будет бить штрафной Генту

Во время первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы "Гент" - " Динамо " (1:2) оператору трансляции удалось выхватить интересный момент во втором тайме: игроки "бело-синих" Карлос Де Пена и Николай Шапаренко решали, кто из них будет пробивать штрафной.

Для этого ребята воспользовались старым-добрым методом - игрой камень-ножницы-бумага (чу-ва-чи).

Выиграл Карлос - он и пробивал по воротам. Правда, гол забить не удалось - в рамку попал, но удар взял кипер бельгийской команды.

Напомним, что ответный матч в Киеве состоится во вторник, 29 сентября.