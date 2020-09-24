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Как Шапаренко и Де Пена на чу-ва-чи определяли, кто будет бить штрафной Генту
Интересный момент из матча
Во время первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы "Гент" - "
Для этого ребята воспользовались старым-добрым методом - игрой камень-ножницы-бумага (чу-ва-чи).
Выиграл Карлос - он и пробивал по воротам. Правда, гол забить не удалось - в рамку попал, но удар взял кипер бельгийской команды.
Напомним, что ответный матч в Киеве состоится во вторник, 29 сентября.