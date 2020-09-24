Полузащитник Гента: Мы сможем через неделю сделать то, что сделало Динамо

Полузащитник "Гента" Джордан Ботака прокомментировал поражение в матче с "Динамо" (1:2).

"Мы сможем через неделю сделать то, что сделало "Динамо". Надо только забить два гола, как киевляне. Это возможно.

Хочу еще много раз услышать гимн Лиги чемпионов в Генте", – сказал Ботака.

В свою очередь капитан "Гента" Вадис Оджиджа-Офое добавил: "Мы плохо начали, пропустили быстрый гол. Но затем наша игра наладилась, и в результате мы сравняли счет. К сожалению, затем случилось удаление, а еще мы потеряли Яремчука. Впрочем, в ответном матче еще возможно все".