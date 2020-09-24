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Тренер Гента пролил свет на травму Яремчука
Романа постараются поставить на ноги как можно быстрее
Главный тренер "Гента" Вим де Деккер, подводя итог первого матча плей-офф раунда
"Для всех нас это был важный матч. Конечно, Романа расстроило то, что он получил травму без прямого контакта, практически на ровном месте. Пока ничего определенного по поводу степени тяжести его травмы сказать не могу. Конечно, мы будем его беречь чтобы поскорее вернуть в строй, но прямо сейчас он очень разочарован", - сказал тренер.
Напомним, что украинский форвард "Гента"