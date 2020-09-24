  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Гента пролил свет на травму Яремчука
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Гента пролил свет на травму Яремчука

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Романа постараются поставить на ноги как можно быстрее

Тренер Гента пролил свет на травму Яремчука
Новина українською

Главный тренер "Гента" Вим де Деккер, подводя итог первого матча плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Динамо" (1:2), рассказал о травме украинца Романа Яремчука.

"Для всех нас это был важный матч. Конечно, Романа расстроило то, что он получил травму без прямого контакта, практически на ровном месте. Пока ничего определенного по поводу степени тяжести его травмы сказать не могу. Конечно, мы будем его беречь чтобы поскорее вернуть в строй, но прямо сейчас он очень разочарован", - сказал тренер.

Напомним, что украинский форвард "Гента" получил травму и был заменен уже в первом тайме данного матча. По информации СМИ, украинец повредил подколенное сухожилие.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Динамо (Киев) Гент Вим де Деккер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
24.09.2020 в 17:56
Свет то пролил, только темно по-прежнему
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
24.09.2020 в 17:28
Пролил свет? Точно свет пролил? Не пиво, не воду, а именно свет? Если все таки первое, то где именно в статье находится пролитый свет?
Ответить
+5
0
avatar
simargl (Чернигов)
24.09.2020 в 17:30
Может пиво?? На бельгийский шоколад...))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...