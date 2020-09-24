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Худжамов: Гол Гента - это наигранный момент. Кажется, что Бущан где-то не рассчитал

Лига Чемпионов
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Эксперт разложил игру кипера Динамо в матче с Гентом

Худжамов: Гол Гента - это наигранный момент. Кажется, что Бущан где-то не рассчитал
Новина українською

Экс-голкипер "Мариуполя" Рустам Худжамов, а нынче эксперт ТК Футбол Рустам Худжамов прокомментировал матч плей-офф раунда Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо" (1:2), более детально остановившись на игре кипера киевлян Георгия Бущана.

"Результат этого матча позволит "Динамо" играть дома более спокойно, с позиции силы. Возможно, это добавит уверенности. Однако, излишней уверенности нужно избежать. Через неделю будет очень интересно.

Гол "Гента"? Подача была, как говорят, "по головам", падающая. Игроку "Гента" оставалось только выпрыгнуть в эту точку раньше соперников. Думаю, это наигранный момент. Кажется, что Бущан где-то не рассчитал. Вообще, когда такой мяч забивается, всегда все говорят об ошибке вратаря. Вышел — плохо, не вышел бы — тоже плохо. Так это всегда выглядит. Может быть, немножко не рассчитал. А на такие мячи всегда очень непросто выходить. Возможно, лучше было играть не правой рукой, а ближней к мячу левой. Но самое главное — быстрее принимать решение. И не забывайте, что обычно по такому мячу должен играть футболист, который именно для этого там и ставится", — сказал Худжамов.

Напомним, что ответный матч в Киеве состоится во вторник 29 сентября.

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В статье: Рустам Худжамов Георгий Бущан Динамо (Киев) Гент
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Источник:
ТК Футбол

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