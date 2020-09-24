Гецко: Залог успеха Динамо? Луческу - фартовый, и к тому же трудоголик

Экс-игрок "Закарпатья", "Карпат", "Черноморца" и сборной Украины Иван Гецко прокомментировал матч плей-офф раунда Лиги чемпионов "Гент" – "Динамо" (1:2).

"Счет по игре. Будь киевляне настойчивее в концовке поединка и реализуй численное большинство, можно было досрочно снять вопрос о завоевании путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. В итоге пришлось ограничиться победой с минимальным перевесом, однако я оцениваю шансы "Динамо" пробиться в следующий этап, как очень высокие.

Чем можно объяснить удачное выступление "динамовцев" на международной арене? Во-первых, их новый рулевой Мирча Луческу - фартовый, во-вторых, он - трудоголик и беря с него пример, подопечные не щадят себя на тренировках, в-третьих, важно, что румынский специалист сильный тактик и стратег, наконец, динамовцам везет с соперниками.

Футболистам "АЗ" явно не хватало игровой практики, а "Гент" в первом матче откровенно разочаровал из-за чехарды на тренерском мостике и кадровых неурядиц. Впрочем, это их проблемы. И отдавая должное киевлянам за запредельную самоотдачу, все же, на мой взгляд, им нужно срочно укрепить свои ряды надежным стоппером и забивным нападающим", - сказал Гецко.

Напомним, что ответный матч противостояния состоится во вторник 29 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 22:00.