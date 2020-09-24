Олег Федорчук: Приход Луческу напоминает возвращение Лобановского в 1996

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказал свое мнение о победе "Динамо" в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов над "Гентом" (2:1) .

"Даже неуверенные победы приносят "Динамо" психологическую мощь. Приход Луческу напоминает возвращение Лобановского в конце 1996. Внешне Валерий Васильевич ничего не менял, но у команды выросли крылья.

Еще одна причина — Мирча Луческу старается не тасовать стартовый состав. И даже если некоторые футболисты откровенно выпадают из игры, в следующей игре они снова на поле. Так тренируется сыгранность и вселяется уверенность.

Киевляне неожиданно для меня беспрекословно доминировали в первые 20 минут игры. Далее инициативу взяли хозяева, потому что де Пена и Родригес начали недорабатывать в обороне, а Шапаренко не успевал перекрывать свободные зоны. Так "Гент" сравнял счет после углового из центральной зоны, хотя в целом претензий к паре Забарный — Миколенко не должно было быть.

Ключевым в матче стало удаление Романа Безуса — как по мне, сильнейшего игрока в составе "Гента". Мирча Луческу отреагировал мгновенно — сделал две замены. Это свидетельствует о том, что, несмотря на полуторагодичную паузу, он находится в отличной тренерской форме. Я обратил внимание, как шел с поля Родригес при Михайличенко — огрызался, показывал всем своим видом, что очень недоволен. А в Генте он даже бежал с поля.

Выход Цыганкова и Вербича позволил динамовцам дожать соперника. Особенно хорошо вошел в игру Виктор — трижды подряд ударил по воротам. Один из таких ударов превратился в голевой пас де Пене.

Соперник оказался в целом слабее АЗ. Команда разбалансирована. Все те пертурбации, которые происходили в начале сезона, вчера проявились. Видимо, прав был Белени, когда не выпускал Романа Яремчука. Он был не готов к игре. Вчерашняя травма это подтверждает.

Повторный матч не будет открытым. При Луческу "Динамо" играет очень рационально. Сейчас киевлянам главное — результат, поэтому они будут играть очень осторожно. Бельгийцам наоборот — нечего терять и они будут бежать вперед. Хотя потеря Яремчука и Безуса для "Гента" может оказаться катастрофической", — написал Федорчук.