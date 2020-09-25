Сабо: В группе ЛЧ для Динамо нужен хотя бы один середнячок, чтобы не занять последнее место

Экс-тренер " Динамо " Йожеф Сабо высказал свое мнение о победе киевлян в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов над "Гентом" (2:1)

— Можно только поздравить команду и тренера. Эта игра была уже лучше, в сравнении с предыдущим матчем против АЗ. Киевляне могли еще забивать. Я сразу говорил, что "Динамо" пройдет "Гент". Тем более, там наши играют. Они не подошли "Динамо", "Шахтеру", "Заре", а там нашли себе место.

Луческу понимает, какую тактику нужно выбирать с футболистами, которые у него есть. Многие критикуют игру "Динамо" за закрытость, но сейчас по-другому не получается. Я уверен, что "Динамо" дома обыграет "Гент" и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Все же, если "Динамо" в группе попадет пара грандов европейских - мы не дотягиваем к этим командам. Нужен хотя бы один середнячок, чтобы не занять последнее место.

В любом случае, играть в Лиге чемпионов - это престиж для клуба и страны. Украинский футбол должны знать и уважать наши клубы в качестве соперника. К примеру, тот же "Вольфсбург" очень некрасиво поступил . Так и хочется, чтобы они за это поплатились.

— Ожидалось, что "Гент" будет рассчитывать на стандарты...

— Динамовцы недосмотрели в эпизоде с пропущенным голом. Уверен, Луческу разберет этот момент, чтобы в Киеве такое не повторилось. Никого винить нельзя. Один пропустили, но два забили.

— После нескольких матчем старта нового сезона уже можно выделить лидеров "Динамо"?

— Нет. Все стараются. Многие игроки "Динамо" понимают, что на лавочке сидят основные ранее игроки и это их очень мотивирует. Мирча Луческу очень удивил меня составом на матч с "Шахтером". Смотрю: один не играл, второй, третий, а центральные защитники - вообще пацанва. Но команда дает результат. Это сейчас главное.

— За выход в групповой этап "Динамо" заработает больше 20 миллионов евро. Усиление на какую позицию ожидаете увидеть?

— "Динамо" очень нужен хороший опорный полузащитник. Думаю, тренерский штаб начнет с этой позиции.

— Ближайший матч у "Динамо" с "Минаем". Чем удивит Мирча Луческу?

— Хорошо, что договорились с "Минаем" сыграть в Киеве. Изменения в составе будут обязательно. Будет совсем другая тактика, выйдут голодные к игре ребята и будут работать. Мы видим, что у Луческу все работают. Это совсем другая команда. Парни понимают, что если где-то не хватает мастерства, то это нужно чем-то компенсировать. Стараются, выполняют указания и дают результат.