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Сабо: В группе ЛЧ для Динамо нужен хотя бы один середнячок, чтобы не занять последнее место

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Йожеф Йожефович заранее вывел Динамо в группу Лиги чемпионов

Сабо: В группе ЛЧ для Динамо нужен хотя бы один середнячок, чтобы не занять последнее место
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказал свое мнение о победе киевлян в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов над "Гентом" (2:1)

— Можно только поздравить команду и тренера. Эта игра была уже лучше, в сравнении с предыдущим матчем против АЗ. Киевляне могли еще забивать. Я сразу говорил, что "Динамо" пройдет "Гент". Тем более, там наши играют. Они не подошли "Динамо", "Шахтеру", "Заре", а там нашли себе место.

Луческу понимает, какую тактику нужно выбирать с футболистами, которые у него есть. Многие критикуют игру "Динамо" за закрытость, но сейчас по-другому не получается. Я уверен, что "Динамо" дома обыграет "Гент" и пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Все же, если "Динамо" в группе попадет пара грандов европейских - мы не дотягиваем к этим командам. Нужен хотя бы один середнячок, чтобы не занять последнее место.

В любом случае, играть в Лиге чемпионов - это престиж для клуба и страны. Украинский футбол должны знать и уважать наши клубы в качестве соперника. К примеру, тот же "Вольфсбург" очень некрасиво поступил. Так и хочется, чтобы они за это поплатились.

— Ожидалось, что "Гент" будет рассчитывать на стандарты...

— Динамовцы недосмотрели в эпизоде с пропущенным голом. Уверен, Луческу разберет этот момент, чтобы в Киеве такое не повторилось. Никого винить нельзя. Один пропустили, но два забили.

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— После нескольких матчем старта нового сезона уже можно выделить лидеров "Динамо"?

— Нет. Все стараются. Многие игроки "Динамо" понимают, что на лавочке сидят основные ранее игроки и это их очень мотивирует. Мирча Луческу очень удивил меня составом на матч с "Шахтером". Смотрю: один не играл, второй, третий, а центральные защитники - вообще пацанва. Но команда дает результат. Это сейчас главное.

— За выход в групповой этап "Динамо" заработает больше 20 миллионов евро. Усиление на какую позицию ожидаете увидеть?

— "Динамо" очень нужен хороший опорный полузащитник. Думаю, тренерский штаб начнет с этой позиции.

— Ближайший матч у "Динамо" с "Минаем". Чем удивит Мирча Луческу?

— Хорошо, что договорились с "Минаем" сыграть в Киеве. Изменения в составе будут обязательно. Будет совсем другая тактика, выйдут голодные к игре ребята и будут работать. Мы видим, что у Луческу все работают. Это совсем другая команда. Парни понимают, что если где-то не хватает мастерства, то это нужно чем-то компенсировать. Стараются, выполняют указания и дают результат.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Гент
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (7)
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kuandrew (Львов)
25.09.2020 в 21:28
Потрібно достойно грати, а не суперників собі вибирати....Динамо вже мало середнячків минулого року в групі і що з того...
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+1
-3
avatar
Your Friend (Львів)
25.09.2020 в 21:27
Сабо: В групі ЛЧ для Шахтаря потрібен хоча б один середнячок, щоб не зайняти останнє місце.
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+6
0
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Байкал (Lviv)
25.09.2020 в 21:24
Гірше буде ,коли Шахті дійсно попадеться середнячок ,а Шахта займе останнє місце.
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
25.09.2020 в 21:15
Йожеф, а не хотите ли прокомментировать ничью в матче Рух - Шахтер? Нам ОЧЕНЬ не хватает Вашего мнения. А так же мнения Дроздова. Тьху нах, Грачева.
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+7
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.09.2020 в 21:09
""К примеру, тот же "Вольфсбург" очень некрасиво поступил."" - кто-то подскажет: о чем это Сабо, и как именно поступил "Вольфсбург" ???
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+4
0
Golfik25 (Киев)
25.09.2020 в 21:24
Он выиграл, а то не красиво. Не слушай этого старого Иуду.
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+4
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
25.09.2020 в 21:54
Да о том, как немцы не предоставили автобус доехать из аэропорта в гостиницу (не предупредив), пустили на стадион на тренировку, а раздевалки были заперты, продукты и напитки для команды (согласно райдера) свалили кучей под дверями...
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+3
0


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