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Тренер Гента рассказал о сложной кадровой ситуации перед ответным матчем с Динамо

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В Генте много травмированных игроков

Тренер Гента рассказал о сложной кадровой ситуации перед ответным матчем с Динамо
Новина українською

Главный тренер "Гента" Вим де Деккер рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

"После матча с "Динамо" важно сконцентрироваться на игре чемпионата. Логично, что поражение какое-то время сказывалось на команде, но сейчас приближается новый матч.

Кумс и Чакветадзе продолжают свое восстановление. У Кумса достаточно серьезная мышечная травма и мы не должны торопиться. У Чекветатдзе не такая серьезная травма, но и ему нужно восстановление. Мы его очень ждем, он стремиться играть.

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Яремчук травмировался в матче с "Динамо", есть проблемы у Депуатра, Оджиджа-Офоэ готов не на 100%. Впрочем, у нас есть по несколько игроков на каждую позицию, так что мы в любом случае сможем выставить сильный состав.

Для нас сейчас важнейший матч – это поединок чемпионата, после чего мы начнем думать о "Динамо". Мы стараемся развиваться от матча к матчу", – сказал Деккер в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, что "Динамо" проведет ответный матч против "Гента" 29 сентября. В первой встрече на выезде киевляне выиграли со счетом 2:1.

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В статье: Динамо (Киев) Иван Яремчук Гент Вим де Деккер
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