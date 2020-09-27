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Ответный матч между Динамо и Гентом рассудит польская бригада арбитров

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шимон Марчиняк уже судил раньше матчи "Динамо", "Шахтера", "Днепра" и сборной

Ответный матч между Динамо и Гентом рассудит польская бригада арбитров
Новина українською

УЕФА обьявил судейский состав на ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Гентом".

Рефери: Шимон Марчиняк (POL)

Помощники рефери: Павел Сокольницки (POL), Томаш Листкевич (POL)

Видеопомощник рефери: Павел Гиль (POL)

Ассистент видеопомощника рефери: Томаш Квятковски (POL)

Четвертый судья: Павел Рачковски (POL)

Главный арбитр Шимон Марчиняк ранее работал на таких матчах украинских команд:

  • полуфинал Лиги Европы 2019/20 "Шахтер" - "Интер" (0:5),
  • полуфинал Лиги Европы 2015/16 "Шахтер" - "Севилья" (2:2),
  • четвертьфинал Лиги Европы 2014/15 "Динамо" - "Фиорентина" (1:1),
  • плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2015/16 "Шахтер" - "Рапид" Вена (2:2),
  • групповой этап Лиги Европы 2013/14 "Днепр" - "Фиорентина" (1:2),
  • товарищеский матч между сборными Израиля и Украины (2:3),
  • в качестве запасного судьи в матче в пЛиги Европый-офф отбора Лиги Европы 2011/12 ПАОК - "Карпаты" (2:0).

"Динамо" примет "Гент" на НСК "Олимпийский" 29-го сентября.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия)
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Источник:
uefa.com
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 17:06
Не слишком хорошие результаты, с этим арбитром.
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lajkonik
27.09.2020 в 16:55
марчіняк може начудити
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