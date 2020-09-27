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Ответный матч между Динамо и Гентом рассудит польская бригада арбитров
Шимон Марчиняк уже судил раньше матчи "Динамо", "Шахтера", "Днепра" и сборной
УЕФА обьявил судейский состав на ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Гентом".
Рефери: Шимон Марчиняк (POL)
Помощники рефери: Павел Сокольницки (POL), Томаш Листкевич (POL)
Видеопомощник рефери: Павел Гиль (POL)
Ассистент видеопомощника рефери: Томаш Квятковски (POL)
Четвертый судья: Павел Рачковски (POL)
Главный арбитр Шимон Марчиняк ранее работал на таких матчах украинских команд:
- полуфинал Лиги Европы 2019/20 "Шахтер" - "Интер" (0:5),
- полуфинал Лиги Европы 2015/16 "Шахтер" - "Севилья" (2:2),
- четвертьфинал Лиги Европы 2014/15 "Динамо" - "Фиорентина" (1:1),
- плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2015/16 "Шахтер" - "Рапид" Вена (2:2),
- групповой этап Лиги Европы 2013/14 "Днепр" - "Фиорентина" (1:2),
- товарищеский матч между сборными Израиля и Украины (2:3),
- в качестве запасного судьи в матче в пЛиги Европый-офф отбора Лиги Европы 2011/12 ПАОК - "Карпаты" (2:0).
"Динамо" примет "Гент" на НСК "Олимпийский" 29-го сентября.
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Источник:uefa.com
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
27.09.2020 в 17:06
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lajkonik
27.09.2020 в 16:55
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