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Динамо - Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Динамо - Гент: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.09.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Динамо - Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Это уже не просто финишная прямая квалификации Лиги чемпионов, а выход к ленте. Осталось сыграть один матч, который и определит, кто из пары "Динамо" - "Гент" сыграет в группе самого престижного европейского турнира.

В первом поединке в гостях "Динамо" одержало победу 2: 1, поэтому имеет стратегическое преимущество. Матч состоится 29.09.2020 в 22:00 на НСК "Олимпийский". Прямая телетрансляция в Украине - телеканал "Футбол 1". В Интернете легально трансляцию проведут платформы Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ.

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В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" - "Гент" >>>. Кроме того, на нашей странице в YouTube с подкастами состоится альтернативный аудио-комментарий матча >>>. То есть, вы сможете воспринимать события игры на слух.

Кроме того, на нашей основной странице в YouTube >>> вы найдете аналитику до и после матча "Динамо" - "Гент" от журанлистив сайта и приглашенных экспертов.

Анонс и отчет о матче - Игорь Семйон >>>.

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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
28.09.2020 в 11:35
А от цікаво, чому матч з АЗ показували на 2+2, а Гент - уже на футбол 1?
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