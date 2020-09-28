Динамо - Гент. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Это уже не просто финишная прямая квалификации Лиги чемпионов, а выход к ленте. Осталось сыграть один матч, который и определит, кто из пары "Динамо" - "Гент" сыграет в группе самого престижного европейского турнира.

В первом поединке в гостях "Динамо" одержало победу 2: 1, поэтому имеет стратегическое преимущество. Матч состоится 29.09.2020 в 22:00 на НСК "Олимпийский". Прямая телетрансляция в Украине - телеканал "Футбол 1". В Интернете легально трансляцию проведут платформы Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" - "Гент" >>>. Кроме того, на нашей странице в YouTube с подкастами состоится альтернативный аудио-комментарий матча >>>. То есть, вы сможете воспринимать события игры на слух.

Кроме того, на нашей основной странице в YouTube >>> вы найдете аналитику до и после матча "Динамо" - "Гент" от журанлистив сайта и приглашенных экспертов.

Анонс и отчет о матче - Игорь Семйон >>>.