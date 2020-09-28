Если Динамо выйдет в группу Лиги чемпионов, ему не хватит одной позиции для посева из второй корзины

Завтра, 29-го сентября, "Динамо" проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Первый поединок на поле соперника закончился победой киевлян со счетом 2:1, поэтому команда Мирчи Луческу сохраняет высокие шансы на общий успех.

Если "Динамо" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов (впервые за последние четыре года), то при жеребьевке будет сеяным из третьей корзины – независимо от результатов других матчей квалификации Лиги чемпионов. Для второй корзины "Динамо" не хватает одной позиции. То есть, оно первое в третьей корзине. А последний во второй корзине – амстердамский "Аякс".

Это означает, что с высокой долей вероятности, при выходе в групповой этап ЛЧ "Динамо" сыграет как минимум с двумя представителями топ-чемпионатов. Из первой корзины с не топ-чемпионата может выпасть только "Порту" (один шанс из семи), из второй корзины с не топ-чемпионата может выпасть только "Аякс" (один шанс из семи).

Отметим, что представители пятерки топ-чемпионатов есть и в четвертой корзине ("Ренн", "Марсель", "Боруссия" Менхенгладбах). "Шахтер" будет во второй корзине при жеребьевке групп.

Подробнее о раскладах перед жеребьевкой, которая состоится первого октября, поговорим после матчей раунда плей-офф ЛЧ. Также за новостями Таблицы коэффициентов, рейтингами, посевами, вы можете следить в профильном телеграмм-канале >>>.