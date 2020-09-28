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Если Динамо выйдет в группу Лиги чемпионов, ему не хватит одной позиции для посева из второй корзины

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Соперники будут непростые

Если Динамо выйдет в группу Лиги чемпионов, ему не хватит одной позиции для посева из второй корзины
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 29-го сентября, "Динамо" проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Первый поединок на поле соперника закончился победой киевлян со счетом 2:1, поэтому команда Мирчи Луческу сохраняет высокие шансы на общий успех.

Если "Динамо" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов (впервые за последние четыре года), то при жеребьевке будет сеяным из третьей корзины – независимо от результатов других матчей квалификации Лиги чемпионов. Для второй корзины "Динамо" не хватает одной позиции. То есть, оно первое в третьей корзине. А последний во второй корзине – амстердамский "Аякс".

Это означает, что с высокой долей вероятности, при выходе в групповой этап ЛЧ "Динамо" сыграет как минимум с двумя представителями топ-чемпионатов. Из первой корзины с не топ-чемпионата может выпасть только "Порту" (один шанс из семи), из второй корзины с не топ-чемпионата может выпасть только "Аякс" (один шанс из семи).

Отметим, что представители пятерки топ-чемпионатов есть и в четвертой корзине ("Ренн", "Марсель", "Боруссия" Менхенгладбах). "Шахтер" будет во второй корзине при жеребьевке групп.

Подробнее о раскладах перед жеребьевкой, которая состоится первого октября, поговорим после матчей раунда плей-офф ЛЧ. Также за новостями Таблицы коэффициентов, рейтингами, посевами, вы можете следить в профильном телеграмм-канале >>>.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Комментарии (19)
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absurdlight (Kiev)
28.09.2020 в 13:51
«минимум с двумя представителями топ-чемпионатов...» Разве это плохо? Тем интересней будет зрелище. Все ровно команда ещё не готова решать серьёзные задачи в группе ЛЧ (уверен что Гент пройдут завтра). Легко можно предположить, что будет с ДК на выезде с командой из топ-4 Англии или Испании. :)
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+1
0
kre4et (Киев)
28.09.2020 в 13:34
не валяли бы дурака в прошлом году и в случае прохода Гента, были бы шансы на вторую корзину, а так прошлогодние подвиги с Лугано и компанией не дают о себе забыть...
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.09.2020 в 13:40
100%
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+2
0
Колумб (Святогорск)
28.09.2020 в 13:26
Не .кажи гоп поки не перескочиш. Ну вот есть у нас эта черта поперед батька.Дождитесь вторника
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+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.09.2020 в 13:07
Если ДК будет в группе есть хорошие шансы, что им попадётся ФК Барселона. Думаю так исходя из теории вероятности. Просто давно не было в Украине Барселоны.
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0
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.09.2020 в 13:39
Алень и думать- это несовместимые вещи
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.09.2020 в 12:39
Треба ще не програти дома Генту завтра, а не ділити шкіру ведмедя...
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
28.09.2020 в 12:38
Будет и Порту и Аякс)))
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+1
-4
Kela (Одесса)
28.09.2020 в 12:30
из второй корзины с не топ-чемпионата может выпасть только "Аякс" (один шанс из семи). - с учетом Шахтера, один шанс из шести!
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0
-6
Dr. House (Подолье)
28.09.2020 в 12:35
Считать научитесь. Команд восемь в корзине. Минус Шахта- вот и один из семи.
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+7
-1
ukatan (Харьковская обл.)
28.09.2020 в 12:24
По-моему без разницы в какую корзину попасть. Главное - туда попасть.
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+6
-1
alexfc (Киев)
28.09.2020 в 12:26
Та да Динамо в нынешнем состоянии, главное не победа, а участие в группе ЛЧ)
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+3
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.09.2020 в 12:38
А хто з наших клубів претендує на пабєду, якщо не секрет?
+5
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.09.2020 в 12:20
Зараз вилізуть прикормлені підкротівники сабо та леоненко, й будуть розпатякувати, що Динамо треба зіграти хоча би одну нічию в групі ЛЧ.
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+7
-3
10 (Феодосия)
28.09.2020 в 12:58
Задача минимум 1 победа и 1 ничья
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.09.2020 в 13:00
Cліпий сказав: побачимо.
+1
-1
Vantala (Kharkiv)
28.09.2020 в 13:09
Задача минимум - выйти в группу. А там поглядим.
+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
28.09.2020 в 13:37
Та ладно - вихід з групи , в 1/8 чпокаєм Шахтар , в 1/4 по традиції опускаєм Суперкюб з абіженим бородатим мальчіков ( можна павтаріть 3:0 , 4:0) . Ну а далі , як карта ляже !
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
28.09.2020 в 14:14
vr250278 (Цвіткове.Черкаська) А дальше скажут: "Просыпайся! На работу пора"
0
0


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