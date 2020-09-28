Динамо – Гент. АУДИО онлайн трансляция матча

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй матч решающей стадии квалификации Лиги чемпионов с участием киевского "Динамо" и бельгийского "Гента".

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Столичной команде осталось сделать всего один рывок к групповому этапу главного клубного европейского турнира. Смогут ли киевляне удержать результат, который был добыт в первом матче? В каком ключе собирается действовать столичная команда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже завтра.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 29 сентября – в 21:55 по киевскому времени.