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Динамо – Гент. АУДИО онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов
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Динамо – Гент. АУДИО онлайн трансляция матча
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй матч решающей стадии квалификации Лиги чемпионов с участием киевского "Динамо" и бельгийского "Гента".

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Столичной команде осталось сделать всего один рывок к групповому этапу главного клубного европейского турнира. Смогут ли киевляне удержать результат, который был добыт в первом матче? В каком ключе собирается действовать столичная команда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже завтра.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 29 сентября – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: UA-Футбол Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Лига Чемпионов УЕФА Гент Подкаст Трансляция Аудио
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