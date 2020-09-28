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Динамо - Гент. Лига Чемпионов близко

Лига Чемпионов
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Динамо - Гент. Лига Чемпионов близко
Новина українською

В прошлую среду "Динамо" еще на один шаг приблизилось к групповому этапу Лиги чемпионов. В Бельгии киевляне обыграли "Гент" 2:1 и это отличный задел перед ответным матчем. Теперь осталось лишь удержать этот перевес. Лига Чемпионов давно не была настолько близка к "Динамо"

Коэффициенты Favbet: 1.9 – 3.6 – 4.4

Проход:

  • Динамо – 1.1
  • Гент - 7

Ключевым эпизодом первого матча стало удаление украинского легионера "Гента" Романа Безуса. Практически весь тайм бельгийцам предстояло играть вдесятером и в конце они дрогнули. Карлос Де Пена забил на 80-й минуте и принес киевлянам победу. Осталось просто не упустить добытое преимущество. Эксперты Favbet уверены в том, что "Динамо" выйдет в группу, вероятность этого почти 90%

Стоит признать, что "Динамо" вновь не продемонстрировало яркой игры, но магия Мирчи Луческу работает – необходимый результат достигнут. В ответной игре должно быть намного легче, ведь можно будет сыграть в наиболее удобный футбол. Давно не секрет, что в позиционном нападении у "Динамо" есть проблемы, но на сей раз уже "Генту" придется атаковать, а "бело-синие" смогут играть на контратаках, что у них отлично получается. В тому же "Генту" не помогут удаленный Безус и другой звездный украинец Роман Яремчук. Официально у него травма. Но ходят слухи, что Яремчук уже не верит в возможность выхода в Лигу Чемпионов, хочет сменить команду до конца трансферного межсезонья и просто не желает лишний раз рисковать здоровьем. Правда это или нет – неизвестно, но факт в том, что Роман не сыграет и это заметно ухудшает шансы бельгийского клуба.

Есть уверенность, что "Динамо" как минимум не проиграет и впервые с 2016 года сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов. Легкой победы над "Гентом", впрочем, тоже ждать не стоит. Она по большому счету команде и не нужна. Ничья или победа "Динамо" ровно в 1 гол это наиболее реальный исход, который всех нас, конечно, устроит

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В статье: Динамо (Киев) Гент
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