Луческу: Самое важное - забыть счет первого матча с Гентом

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента".

– Что сейчас самое главное в подготовке к ответному матчу?

– Самое важное - забыть счет. Естественно, не надо забывать игру, атмосферу, настрой, шанс, какой у нас соперник. Но результат нужно забыть, это самое главное.

– Завтра поддержки зрителей на "Олимпийском" не будет, но у телевизоров смотреть матч будет огромное количество болельщиков. Что вы можете им пожелать?

– Я хочу, чтобы все наши болельщики перед телевизорами передали бурю эмоций игрокам, чтобы передали эти эмоции через экран нам.

– В каком состоянии пребывают Попов, Родригес и Цитаишвили?

– О Попове не может быть и речи, он вчера впервые вышел на поле в общей группе с командой. Родригес получил травму месяц назад за сборную. Иногда она его беспокоит, но вчера он готовился в общей группе, все было хорошо. Цитаишвили - часть коллектива, он такой же игрок как и все остальные.

– Как матчи при пустых трибунах влияют на игровой процесс и на команду в целом?

– Сложно сказать. В футбол играют в первую очередь для зрителей. Но профессиональные футболисты должны сами уметь находить энергетические силы, чтобы играть и без зрителей.

– Результат первого матча вас, наверное, удовлетворил. А что не удовлетворило в игре подопечным?

– То, что мне не понравилось, я обсуждаю внутри коллектива своей команды.

Одно, что я хочу сказать, по поводу завтрашней игры. Нас ждет очень сложная игра против хорошего соперника. Их игра в последнем матче была очень хорошего качества. Поэтому я жду хорошей игры от своих игроков, потому что в ином случае будет очень сложно.