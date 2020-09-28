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Миколенко: Мы играем дома, думаю, все будет хорошо для нас

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Защитник Динамо - об ответном матче с Гентом

Миколенко: Мы играем дома, думаю, все будет хорошо для нас
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского "Гента".

- Виталий, завтра не будет играть дисквалифицированный Безус, под вопросом участие Яремчука. Вам это облегчает задачу?

- Ничего не могу сказать по поводу Безуса и Яремчука, поскольку мы еще не разбирали игру соперника. Мы не знаем, кто у них будет играть, поэтому будем разбирать команду в целом.

- Игорь Пластун по прилету сказал, что шансы в противостоянии, несмотря на результат первого матча, – 50 на 50. Вы согласны с ним?

- "Гент" также играл в субботу, как и мы, поэтому шансы, действительно, 50 на 50. Но учитывая, что мы играем дома, думаю, все будет хорошо для нас.

- Фактор того, что мы добыли выездную победу, не расслабляет, учитывая, что "Динамо" устроит даже минимальное поражение?

- Я играю три года в первой команде, и мы ни разу не преодолевали квалификацию Лиги чемпионов. Расслабленности никакой не будет, все ребята уже отбросили победу, добытую в Генте.

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В статье: Динамо (Киев) Гент Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Mikmar (Клесов Ровненская об)
28.09.2020 в 18:15
Один вже Десну розривав і Турцію освоює!
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