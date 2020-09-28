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Гент прибыл в Киев без Яремчука и Безуса
Но с Пластуном
Бельгийский "Гент" объявил официальную заявку на ответный матч раунда плей-офф квалификации
В заявке Вима де Деккера 20 игроков, среди которых нашлось место и украинскому защитнику Игорю Пластуну.
А вот еще два украинца сыграть не смогут, поэтому в Киев не полетели. В первом матче форвард Роман Яремчук травмировался, а хавбек Роман Безус был удален с поля.
Вратари: Руф, Коосеманс.
Защитники: Нгадеу, Кастро-Монтес, Мохаммади, Ботака, Фортуна, Годо, Пластун, Арсланаджич.
Полузащитники: Овусу, Чакветадзе, Самуаз, Марре, Кумс, Дорш.
Нападающие: Ньянгбо, Букари, Депуатр, Кляйндинст.
Напомним, что поединок "Динамо" – "Гент" состоится во вторник 29-го октября и начнется в 22:00. В первом матче в Бельгии киевляне выиграли со счетом 2:1.
Deze 20 spelers stapten het vliegtuig op richting Oekraïne ???????? ✈️ #dyngnt #UCL pic.twitter.com/XL7UVRkDpL— KAA Gent (@KAAGent) September 28, 2020