Гент прибыл в Киев без Яремчука и Безуса

Бельгийский "Гент" объявил официальную заявку на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

В заявке Вима де Деккера 20 игроков, среди которых нашлось место и украинскому защитнику Игорю Пластуну.

А вот еще два украинца сыграть не смогут, поэтому в Киев не полетели. В первом матче форвард Роман Яремчук травмировался, а хавбек Роман Безус был удален с поля.

Вратари: Руф, Коосеманс.

Защитники: Нгадеу, Кастро-Монтес, Мохаммади, Ботака, Фортуна, Годо, Пластун, Арсланаджич.

Полузащитники: Овусу, Чакветадзе, Самуаз, Марре, Кумс, Дорш.

Нападающие: Ньянгбо, Букари, Депуатр, Кляйндинст.

Напомним, что поединок "Динамо" – "Гент" состоится во вторник 29-го октября и начнется в 22:00. В первом матче в Бельгии киевляне выиграли со счетом 2:1.