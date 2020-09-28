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Гент прибыл в Киев без Яремчука и Безуса

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Но с Пластуном

Гент прибыл в Киев без Яремчука и Безуса
Новина українською

Бельгийский "Гент" объявил официальную заявку на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

В заявке Вима де Деккера 20 игроков, среди которых нашлось место и украинскому защитнику Игорю Пластуну.

А вот еще два украинца сыграть не смогут, поэтому в Киев не полетели. В первом матче форвард Роман Яремчук травмировался, а хавбек Роман Безус был удален с поля.

Вратари: Руф, Коосеманс.

Защитники: Нгадеу, Кастро-Монтес, Мохаммади, Ботака, Фортуна, Годо, Пластун, Арсланаджич.

Полузащитники: Овусу, Чакветадзе, Самуаз, Марре, Кумс, Дорш.

Нападающие: Ньянгбо, Букари, Депуатр, Кляйндинст.

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Напомним, что поединок "Динамо" – "Гент" состоится во вторник 29-го октября и начнется в 22:00. В первом матче в Бельгии киевляне выиграли со счетом 2:1.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Динамо (Киев) Гент
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Комментарии (4)
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alex 66 (Кременчуг)
28.09.2020 в 20:10
Гент мертвый...прибивать и идти дальше.
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0
0
vlotko (Броди)
28.09.2020 в 19:32
У них прибуло чотири нападники. Ситуація заставляє їх грати першим номером.ДК може підловити на контратаці.
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+1
0
Термит (Киев)
28.09.2020 в 20:42
Підловити = підло + ловити. Пусть уж лучше сыграют в полную силу и покажут настоящий футбол хоть с никакущим Гентом, а окопы пусть роют уже хоть с группового раунда.
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
28.09.2020 в 20:54
Так розуміють солов'їну , відбиті на всю бєрьозу мокшани .
0
-2


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