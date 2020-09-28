Тренер Гента: В Киеве собираемся играть по-другому, чем мы играли дома

Главный тренер "Гента" Вим де Деккер провёл пресс-конференцию накануне ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Динамо".

— Скажите, приехал ли в Киев Оджиджа-Офое? Мы видели, что прилетел Чекветадзе. Какие у него шансы сыграть завтра?

— Что касается Оджиджа-Офое, то он, к сожалению, травмирован и не возобновился. Он не прилетел в Киеве. По поводу Чекветадже, то он чувствует себя лучше, надеемся, он будет готов на завтрашний матч. Наш медицинский персонал постоянно следит за ним. У нас есть еще день, сегодняшняя тренировка покажет, сумеет ли он принять участие в завтрашней игре.

— Сейчас команда проходит через сложный период. Какие сейчас главные проблемы в команде?

— Действительно, мы сейчас проходим через непростой период, мало времени и нужен результат. Но я вижу, что с каждым днем команда себя чувствует лучше. Да, не все всегда выходит таким образом, как мы хотим. В последнем матче мы сыграли плохо, нам не удалось достичь того, чего мы хотели.

— Как оцениваете моральное состояние команды перед матчем? За счет каких слабых сторон "Динамо" вы можете завтра добыть положительный результат?

— Думаю, моральное состояние команды хорошее. "Динамо" — сильная команда, и играть против нее сложно. Но мы знаем, как против них играть и собираемся играть по-другому, чем мы играли в Генте. Надеюсь, сумеем использовать некоторые новые вещи в завтрашнем поединке. У нас есть стимул играть в Лиге чемпионов, не каждому футболисту предоставляется такой шанс. Будем стараться показать все, на что мы способны.

— Будете ли вы завтра играть осторожно с первых минут?

— Вы завтра увидите. Нет, все будет по-другому. Нам нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов, ничья нас не устроит. Лига чемпионов — это особенный уровень. Повторюсь, мы сделаем все от себя возможное.

— Расскажите, какое значение для вашей команды имеют украинцы?

— Все трое украинских футболистов очень важны для "Гента", все они являются частью команды. Все трое сыграли в прошлом матчи против "Динамо". К сожалению, Безус не сможет завтра сыграть из-за дисквалификации. А Игорь Пластун — опытный защитник, мы знаем его сильные стороны. Он часто помогает более молодым партнерам.

— Мирча Луческу не боится выбирать защитную модель игры. Не боитесь ли вы завтра пропустить контратаку?

— Да, это является одной из сильных сторон киевского "Динамо". Они часто садятся низко, а потом контратакуют. Мы должны быть готовы к этому, их атаки опасные. Мы должны также атаковать, двигать мяч, двигаться самым. Надеюсь, это завтра сработает.