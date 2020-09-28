Пластун: Мы проанализировали наши ошибки, вся концентрация на Динамо

Защитник "Гента" Игорь Пластун пообщался с представителями СМИ в рамках предматчевой пресс-конференции команды, посвященной ответному матчу раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Динамо".

— В прессе шутили, что результат первого матча сделали украинцы: травмировался Яремчук, Безус получил красную карточку. Как это все воспринимали в команде? С каким вы настроением приехали на матч?

— Мне приятно вернуться домой. Что касается прошлой игры — это уже история. Если про Безуса и Яремчука когда-то что-то и говорили в команде, то это было в шутливой форме. Это футбол и в нем все случается.

Что касается меня, то из украинцев на матч прилетел только я. После жеребьевки мы с ребятами говорили, что было бы классно втроем вернутся в Киев. Получилось так, как получилось. Если я завтра выйду на поле, я отдам все силы для того, чтобы мы квалифицировались в групповой этап. Для "Гента" это нечасто происходило в последнее время. Мы отдадим все силы.

— Почему украинские болельщики, когда "Гент" прилетел в Киев, кричали фамилию Куземанса?

— Честно говоря, я не знаю, ни за кем не наблюдал. У меня нет ответа на этот вопрос (улыбается).

— Не сказываются ли последние неудачные результаты на боевом духе вашей команды?

— Любое поражение бьет по самолюбию, по уверенности. Это нормальный процесс. Но более высококлассные футболисты тем и отличаются, что должны как можно быстрее забыть то, что было вчера и концентрироваться на следующей игре. Мы знаем, что стоит завтра на кону. Мы проанализировали наши ошибки, наши мысли только о будущем.

— Игорь, насколько ваш опыт выступлений в Европе поможет вам завтра?

— Повторюсь, я не люблю говорить о прошлом. Любой опыт делает тебя сильнее. Да, у меня есть европейский опыт и этот багаж мне помогает. Но завтра будет совсем другая история, другие амбиции. Концентрация вся на "Динамо". Волнение, которое присутствовало в первые минуты прошлого матча в Генте, надеюсь, завтра не повторится.

— После игры с "Левеном", которую "Гент" проиграл (3:2), фанаты начали свистеть команде и вы показали им некоторые жесты. Объясните, что это были за жесты?

— Нам тяжело психологически, потому что мы не должны были проигрывать ту игру. Мы выглядели гораздо лучше соперника, но в футболе все случается. Хочется, чтобы это понимали и болельщики. Они много свистели нам после матча, поэтому я их попросил: "Кто, если не вы, сможет нас поддержать?". Вот поэтому у меня была такая эмоциональная реакция. В такой тяжелой ситуации единственные, кто могут нас поддержать, должны быть болельщики. Жалко, что их завтра не будет здесь в Киеве. Уверен, когда у нас снова будут положительные результаты, мы вместе будем разделять радость этих побед.