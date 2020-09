Идеальный дебют. 16 лет Руни совершил хет-трик в первой игре за МЮ

В 2004-м году "МЮ" сумел выиграть гонку у многих клубов и подписал Уэйна Руни. "Эвертон" не хотел отпускать нападающего менее чем за 50 миллионов, но по итогу согласился лишь на 20.

Из-за травмы, полученной на Евро-2004, дебют Руни состоялся только в конце сентября - 28-го числа. Однако это того стоило. 18-летний футболист затмил всех в тот вечер.

В матче Лиги Чемпионов против "Фенербахче" он сделал хет-трик, а в конце еще и отметился голевой передачей. В том матче команда Фергюсона победила со счетом 6:2.

???? Wayne Rooney marked his #UCL debut with a blistering hat-trick against Fenerbahçe #OTD in 2004! ????



Which hat-trick sticks in your mind? ????‍♂️@WayneRooney | @ManUtd pic.twitter.com/uUD8Y31Q6d