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Идеальный дебют. 16 лет Руни совершил хет-трик в первой игре за МЮ

Лига Чемпионов
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О таком можно только мечтать

Идеальный дебют. 16 лет Руни совершил хет-трик в первой игре за МЮ
UA-Футбол
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В 2004-м году "МЮ" сумел выиграть гонку у многих клубов и подписал Уэйна Руни. "Эвертон" не хотел отпускать нападающего менее чем за 50 миллионов, но по итогу согласился лишь на 20.

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Из-за травмы, полученной на Евро-2004, дебют Руни состоялся только в конце сентября - 28-го числа. Однако это того стоило. 18-летний футболист затмил всех в тот вечер.

В матче Лиги Чемпионов против "Фенербахче" он сделал хет-трик, а в конце еще и отметился голевой передачей. В том матче команда Фергюсона победила со счетом 6:2.

Всего в составе "МЮ" Руни провел 13 лет. Английский нападающий стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 253 гола и обогнав Бобби Чарльтона.

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В статье: Уэйн Руни Фенербахче (Стамбул) Манчестер Юнайтед
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