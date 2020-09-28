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Директор Гента: Динамо - это не команда мирового уровня, в футболе все может случиться
Мишель Луважи верит в свою команду
Спортивный директор "Гента" Мишель Луважи оценил шансы своей команды в матче плей-офф раунда
"Конечно, наши шансы невелики. Но "Динамо" - это не команда мирового уровня, к тому же ответный матч также пройдет без зрителей.
В футболе все может случиться. Я также убежден, что мы не проиграли бы домашнюю игру, если бы у нас не было удаления", - сказал Луважи.
Напомним, что поединок "Динамо" - "Гент" состоится во вторник 29 сентября в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 22:00.