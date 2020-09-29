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Виктор Хлус: Динамо должно проходить Гент мощно и красиво

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Бельгийский вице-чемпион не впечатлил – от киевлян ждут выхода в групповой этап

Виктор Хлус: Динамо должно проходить Гент мощно и красиво
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус оценил шансы киевлян в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Первый поединок киевляне выиграли 2:1. Во вторник, 29 сентября бело-синие примут соперника на НСК "Олимпийский"

"Считаю, шансы "Динамо" на прохождение "Гента" и попадание в групповой этап Лиги чемпионов очень высокими. Выездная игра многое решила. Имея комфортный счет 2:1, домашнее противостояние становится производным от первого. И теперь можно строить тактику под результат. Не верится, что бельгийцы смогут достать какой-то сильный козырь, который изменит баланс сил.

Честно, ждал от "Гента" большего, но увидел посредственную команду. Она не показала, за счет чего может пройти "Динамо". По классу и квалификации игроков киевляне намного превосходят соперника. Да и накануне важных матчей сами себе обрезали крылья, поменяв главного тренера. Команда готовилась под руководством одного специалиста, теперь менять опытного наставника на ученика - это было не разумно. Как следствие, результат стал еще хуже.

"Гент" очень зависит от одного игрока, имею в виду Яремчука, который сегодня не сможет сыграть. Это показывает слабый кадровый потенциал команды, в этом случае ставить серьезные задачи не приходится. У них нет даже одиннадцать квалифицированных игроков, а запасные не могут решить кадровые проблемы.

Играя дома, "Гент" ничего не создал, а гол выглядел как случайность и стал следствием ошибки нашего вратаря. Так на что они могут рассчитывать на выезде? Если только динамовцы посчитают, что путевка уже в кармане, и выйдут расслабленными с недооценкой соперника. Вопрос конечно риторический! Но думаю, бельгийцам не стоит рассчитывать на это.

"Динамо" не блещет сейчас игрой, даже на фоне такого "Гента". Поэтому на первый план выйдет характер и конечный результат. Матч будет не за красивый футбол, а за результат. Хотя если, играя с такой командой как "Гент", боятся и трусится, то это не уровень киевского "Динамо". Мы должны проходить соперника мощно и красиво, показав, что смена тренера пошла только на пользу.

"Динамо" пригласило Луческу как кризисного тренера, и это их решение. А как будет дальше, время покажет. Важно после трехлетнего отсутствия "Динамо" в Лиге чемпионов пробиться в групповой этап. Приемлемым результатом станет и ничья, которую я и ожидаю. И это будет считаться успехом".

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В статье: Динамо (Киев) Гент
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Комментарии (4)
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VladKoval61 (Херсон)
29.09.2020 в 11:32
думаю динамо победит 2-0 или 3-1
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ratio (Дн-жинск)
29.09.2020 в 11:05
Удачи Динамо, но никакого преимущества в классе на данный момент нет. Две средненькие команды. Дисциплина и фортуна решат
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Artemanat (Кривой Рог)
29.09.2020 в 10:55
Сегодня будет 5-0
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Maldini (Киев)
29.09.2020 в 10:45
Я бы не спеши.и не сбрасывал со счетов Гент!Динамо может учудить по-румынски!
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