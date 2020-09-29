  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Последняя остановка на пути квалификации. Динамо и еще пять матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Последняя остановка на пути квалификации. Динамо и еще пять матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Анонс матчей

Последняя остановка на пути квалификации. Динамо и еще пять матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – это последний этап квалификации перед групповым раундом Лиги чемпионов. За место среди лучших 32-х команд Европы борются двенадцать коллективов, разделенных на шесть игровых пар (две – на пути представителей лиг, четыре – на пути чемпионов). Победители по сумме двух матчей выйдут в группу Лиги чемпионов, проигравшие сыграют в группе Лиги Европы.

В ответном матче раунда плей-офф ЛЧ киевское "Динамо" дома сыграет против бельгийского "Гента" (2:1 – первый матч). На кону в этом матче – деньги, престиж, перспективы, очки в Таблицу коэффициентов и многое другое. Читайте в отдельном анонсе.

Читайте такжеДинамо - Гент. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Но по-своему интересны и большинство других поединков.

  • "Зальцбург" (Австрия) 22:00 "Маккаби (Тель-Авив, Израиль) (первый матч - 2:1) – борьба с Австрией в Таблице коэффициентов, это прямой конкурент Украины.
  • "Омония" (Кипр) 22:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч - 0:2) – борьба с Кипром в Таблице коэффициентов, это удаленный конкурент Украины. Кроме того, в случае вылета "Олимпиакоса" на одну позицию ниже опустится при жеребьевке групп Лиги Европы "Заря".
  • "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч - 3:3) – в случае вылета "Мольде" на одну позицию ниже опустится при жеребьевке групп Лиги Европы "Заря". "Ференцварош" – команда украинского тренера Сергея Реброва и украинских игроков Игоря Харатина и Александра Зубкова.

    Читайте такжеФеренцварош - Мольде. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

  • "Мидтьюлланн" (Дания) 22:00 Славия (Чехия) (первый матч - 0:0) – борьба с Данией в Таблице коэффициентов, это отдаленный конкурент Украины.
  • ПАОК (Греция) 22:00 "Краснодар" (Россия) (первый матч - 1:2) – не имеет значения.

Матчи "Динамо" - "Гент", "Ференцварош" - "Мольде" и "Омония" - "Олимпиакос" состоится 29-го сентября, матчи "Мидтьюлланн" - "Славия", "Зальцбург" - "Маккаби" и ПАОК - "Краснодар" – 30 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Раунд плей-офф Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...