Последняя остановка на пути квалификации. Динамо и еще пять матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – это последний этап квалификации перед групповым раундом Лиги чемпионов. За место среди лучших 32-х команд Европы борются двенадцать коллективов, разделенных на шесть игровых пар (две – на пути представителей лиг, четыре – на пути чемпионов). Победители по сумме двух матчей выйдут в группу Лиги чемпионов, проигравшие сыграют в группе Лиги Европы.

В ответном матче раунда плей-офф ЛЧ киевское "Динамо" дома сыграет против бельгийского "Гента" (2:1 – первый матч). На кону в этом матче – деньги, престиж, перспективы, очки в Таблицу коэффициентов и многое другое. Читайте в отдельном анонсе.

Но по-своему интересны и большинство других поединков.

"Зальцбург" (Австрия) 22:00 "Маккаби (Тель-Авив, Израиль) (первый матч - 2:1) – борьба с Австрией в Таблице коэффициентов, это прямой конкурент Украины.



(первый матч - 2:1) – борьба с Австрией в Таблице коэффициентов, это прямой конкурент Украины. "Омония" (Кипр) 22:00 "Олимпиакос" (Греция) (первый матч - 0:2) – борьба с Кипром в Таблице коэффициентов, это удаленный конкурент Украины. Кроме того, в случае вылета "Олимпиакоса" на одну позицию ниже опустится при жеребьевке групп Лиги Европы "Заря".



(первый матч - 0:2) – борьба с Кипром в Таблице коэффициентов, это удаленный конкурент Украины. Кроме того, в случае вылета "Олимпиакоса" на одну позицию ниже опустится при жеребьевке групп Лиги Европы "Заря". "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч - 3:3) – в случае вылета "Мольде" на одну позицию ниже опустится при жеребьевке групп Лиги Европы "Заря". "Ференцварош" – команда украинского тренера Сергея Реброва и украинских игроков Игоря Харатина и Александра Зубкова.



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(первый матч - 3:3) – в случае вылета "Мольде" на одну позицию ниже опустится при жеребьевке групп Лиги Европы "Заря". "Ференцварош" – команда украинского тренера Сергея Реброва и украинских игроков Игоря Харатина и Александра Зубкова. Ференцварош - Мольде. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов "Мидтьюлланн" (Дания) 22:00 Славия (Чехия) (первый матч - 0:0) – борьба с Данией в Таблице коэффициентов, это отдаленный конкурент Украины.



(первый матч - 0:0) – борьба с Данией в Таблице коэффициентов, это отдаленный конкурент Украины. ПАОК (Греция) 22:00 "Краснодар" (Россия) (первый матч - 1:2) – не имеет значения.

Матчи "Динамо" - "Гент", "Ференцварош" - "Мольде" и "Омония" - "Олимпиакос" состоится 29-го сентября, матчи "Мидтьюлланн" - "Славия", "Зальцбург" - "Маккаби" и ПАОК - "Краснодар" – 30 сентября.