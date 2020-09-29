Олег Ящук: О кризисе Гента, новой роли в Бельгии, адаптации Михайличенко и тысячи сортах пива

Почти четверть столетия прошло с тех пор, как игравший в тернопольской "Ниве" нападающий Олег Ящук перебрался в Бельгию. И не в какой-нибудь заурядный клуб, а в брюссельский "Андерлехт". С тех пор утекло много воды, но из этой страны украинец не уехал. Завершив активные выступления в футболе, он остался ему верен. Правда, теперь у Ящука новая роль – футбольного агента. В этой сфере деятельности он входит в одну группу с коллегами - Вадимом Шаблием и бывшим киевским динамовцем Сергеем Серебренниковым, который также "бросил якорь" в Бельгии.

Понятное дело, что когда бельгийским клубам выпадает по жребию в еврокубковых турнирах представитель Украины, оба наших "бельгийца" следят за их соперничеством с повышенным интересом.

- Наверняка так было и перед первой встречей "Гента" с "Динамо"? – первым делом задаю вопрос Ящуку.

- Мы всегда следим за выступлениями украинских команд. А когда они играют с бельгийскими, то разумеется, смотрим такие матчи с особым вниманием.

Олег Ящук. Досье

Родился 26 октября 1977 в Тернопольской обл.

Закончил Львовское училище физкультуры

В 1994-м дебютировал в Высшей лиге в составе "Нивы" из Тернополя

В сезоны 1995/96 забил 10 голов в ЧУ

С 1996-го по 2006-й выступал за "Андерлехт"

Сыграл 159 матчей, забил 36 голов

Четыре раза становился чемпионом Бельгии

Также выступал за "Серкль Брюгге", "Эрготелис" и "Вестерло"

ПРОВИДЕЦ ИЗ БРЮССЕЛЯ

- Кому отдавали предпочтение накануне поединка недельной давности на "Геламко Арене"?

- Честно говоря, я угадал результат. Ставил на победу киевской команды со счетом 2:1 - так оно и вышло.

- Надо же! Откуда такая уверенность?

- Эта уверенность объясняется легко. Во-первых, "Гент" крайне неудачно стартовал в нынешнем чемпионате, а во-вторых, за это короткое время в нем успели сменить двух главных тренеров. Да и вообще у клуба накопилось много проблем. А вот что касается "Динамо", то Мирча Луческу сумел сделать коллектив, в котором самым главным критерием есть организация игры. Киевская команда отдается на поле от первой до последней минуты. Думаю, что матч в Генте это показал. Как и ряд других игр, которые мне удалось увидеть с участием "Динамо" - в частности, с "Шахтером" на Суперкубок и с голландским АЗ на предыдущем этапе Лиги чемпионов.

- Чего, на ваш взгляд, не хватило "Генту" для достижения более благоприятного результата в первой дуэли с "Динамо"?

- Я сразу даже и не понял игры бельгийцев. Они вели ее спокойно, без никакого прессинга, давая динамовцам свободно владеть мячом. Игра переживающего не лучшие времена "Гента" меня удивила. Не думаю, что команда сможет быстро прийти в себя.

- Что писала бельгийская пресса о домашнем поражении "Гента" в игре с динамовцами?

- Что еще можно писать, когда команда показывает не лучшую игру и проигрывает дома? Конечно же, была критика. Ее в "Генте" получили по заслугам.

ПОНЯТЬ ЯРЕМЧУКА

- Какие отзывы получила игра украинского трио "Гента" - Игоря Пластуна, Романа Безуса и Романа Яремчука?

- Не очень хорошие. После поражения в родных стенах удивляться этому не приходится.

- Кстати, как здоровье Яремчука, получившего повреждение в матче с командой Мирчи Луческу?

- Насколько я знаю, он не был готов ехать вместе с командой на ответную игру в Киев. И понять Яремчука можно: чтобы участвовать в матчах такого уровня и важности, нужно быть готовым на все сто процентов. Тем более, что весь сезон впереди, а травмировался он лишь неделю назад. Для меня уже тогда стало ясно: к следующей игре быть готовым он не сможет.

- А как дела у грузинского легионера Георгия Чакветадзе, повредившего колено в матче с "Рапидом", а также Свена Кумса?

- Кумс пропускал первую встречу с "Динамо", а в Киеве, полагаю, будет играть. Что касается Чакветадзе, то по нему точной информацией не владею. Возможно, он еще восстанавливается.

ТРЕНЕРСКАЯ ЧЕХАРДА И РАЗЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

- Если не брать во внимание две желтые карточки Безуса в поединке с "Динамо", игра наших легионеров особых нареканий в Бельгии не вызывает?

- Нынешний сезон у команды начался неудачно, а до этого обо всех ребятах всегда нормально говорили и писали. Все трое показывали достойную игру и были на хорошем счету. А то, что теперь творится в "Генте", трудно объяснить. Сменить двух тренеров в начале сезона – такого в истории клуба точно никогда еще не было! На мой взгляд, его руководство в данном случае само виновато. Как можно было снять тренера, который в минувшем сезоне дал неплохой результат, всего за два первых проигранных матча?! Это ведь футбол, в нем всякое бывает. После того, как на смену датчанину Йессу Торупу пришел румын Ласло Белени, его через три тура тоже сняли.

- Как считаете, не тренерская ли чехарда в бельгийском клубе сказывается на его результатах в национальном чемпионате и в Лиге чемпионов?

- Мне трудно сказать, что происходит в "Генте" и почему он так неудачно начал сезон-2020/21. Хотя считаю, что да – причина и в этом. Если следовать такой логике, то в случае отсутствия результата в паре-тройке туров сразу снимать тренера – это неправильно.

- В минувшем туре чемпионата Бельгии "Гент" проиграл дома 2:3 "Ауд Хеверлее", уступая по ходу матча 0:3. Похоже, что механизм вице-чемпиона Бельгии изрядно разладился.

- Думаю, что да. Футболисты словно сами не свои. Они не похожи на себя и, можно сказать, выглядят как прибитые.

- Какие шансы отводят "Генту" в повторном матче в Киеве бельгийская пресса и специалисты?

- Какие могут быть шансы у команды, которая проиграла первый матч дома? Думаю, что они совсем малы. Понятное дело, в футболе все возможно. Однако бельгийцы не верят в то, что "Гент" пройдет киевское "Динамо".В адрес клуба звучит много критики, его изрядно "прессуют" местные средства массовой информации. Как же без этого? Можно, конечно же, проиграть, но сделать это нужно достойно. Надеюсь, что так будет в киевском матче.

ЭКСПЕРТ НА ДВА ФРОНТА

- Это при том, что болеть вы наверняка будете за "Динамо"?

- А я с самого детства болею за "Динамо"! За киевлян не болел один-единственный раз – когда играл против них в составе "Андерлехта".

- Кто чаще к вам обращается как к эксперту – бельгийские или украинские журналисты?

- Сейчас куда не глянь – кругом одни эксперты (смеется). Их много. Если играют бельгийская и украинская команды, то прокомментировать игру меня просят и те, и другие.

- К этому уже успели привыкнуть?

- Не скажу, чтобы это бывало часто. Но бывает.

УКРАИНСКИЙ ДЕСАНТ НА БЕЛЬГИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

- В бельгийском футболе нынче выступает немало украинских легионеров – помимо уже упомянутых Пластуна, Безуса и Яремчука таковыми являются также Эдуард Соболь и Богдан Михайличенко. Со всеми контактируете?

- Я лишь недавно начал заниматься агентской деятельностью, поэтому тесно знаком еще не со всеми ребятами. В прошлом сезоне в "Андерлехте" выступал Евгений Макаренко – с ним я общался. А сейчас помогаю Богдану Михайличенко в этом же клубе. В большей степени контактирую с Сережей Серебренниковым.

- До появления в "Андерлехте" Михайличенко с вами советовался?

- Нет. Он ведь меня не знал. Думаю, что обращался за советом к тому же Макаренко.

- Мнение о парне в Бельгии уже сложили?

- Начало у него оказалось удачным. Дебютная игра Михайличенко удалась – он даже забил мяч. Показав себя в первом же матче на хорошем уровне, ниже опускаться уже нельзя. Так что если брать в целом, то все довольны, все хорошо. Вот только что плохо: в трех матчах из семи, сыгранных в этом сезоне, "Андерлехт" пропускал мячи на последних минутах и лишался побед. В частности, так было накануне в поединке с "Эйпеном". Если посчитать потерянные очки, то брюссельцы сейчас делили бы первое-второе места. Говоря о Михайличенко, то ему для полной адаптации нужно хотя бы один год – чтобы немного подтянул язык. Ведь иначе очень тяжело.

НОВОИСПЕЧЕННЫЙ АГЕНТ

- В Бельгии вы уже почти четверть века. К специфике жизни в этой стране привыкли?

- Поначалу было тяжело, так как не знал языка. Но за столько лет, сколько я провел за рубежом, разумеется, привыкнешь везде – где бы ни был. Обязан привыкнуть (улыбается).

- Что было самым сложным для вас в Бельгии помимо футбольных дел?

- (Не задумываясь) Языковый барьер – вот что было главной проблемой! А в остальном почти ни в чем их не было. Стоило же каким-нибудь появиться – и тебе сразу же помогали их решить. Мне лишь оставалось тренироваться и играть.

- Повесив бутсы на гвоздь, чем занимались?

- На протяжении шести лет был тренером молодежных команд "Андерлехта".

- И как успехи?

- По-разному бывало. Как говорится, с малыми детьми – малые проблемы, с большими – большие. Были и хорошие моменты. Впрочем, как и в жизни.

- Каково вам в роли футбольного агента?

- Я лишь начинаю этим заниматься. Можно сказать, присматриваюсь. Радует, что я по-прежнему имею возможность оставаться в футболе. А так много разных нюансов – как и в любой профессии есть свои плюсы и минусы.

- Кто является вашими клиентами из футболистов?

- Сказал бы иначе: не моими, а нашими (с Шаблием и Серебренниковым - Прим. В.К.). Учитывая, что я лишь на начальной стадии этой сферы деятельности, то своих подопечных у меня еще нет. Скажу лишь, что многие футболисты из числа выступающих в Бельгии украинцев – наши клиенты.

ХОРОШО БЫ ПИВА!

- Где живете в Бельгии?

- Неподалеку от Брюсселя.

- Бельгийскую столицу наверняка знаете наизусть - так, что пройтись по ней можете с закрытыми глазами?

- Не поверите: нет. В самом Брюсселе не так-то часто и бываю. Не люблю суеты, большого количества машин и толп людей. Больше предпочитаю тишину.

- Бельгия – страна, в которой свыше тысячи сортов пива. Какие их них обычно рекомендуете отведать гостям из Украины?

- Ха-ха… Вот так вопрос! Если раньше я вообще пива не пил, то сейчас выбрать этот напиток можно на любой вкус. Сортов действительно очень много – всех и не счесть. А насчет рекомендаций скажу так: у каждого человека свой вкус – кому-то нравится один сорт, кому-то другой. Чтобы говорить о бельгийском пиве и его разновидностях, нужно быть настоящим фанатом этого хмельного напитка. Есть с горьковатым привкусом (его я, кстати, не люблю), есть менее горькие пивные сорта. А еще сладковатые… Впрочем, нужно приезжать в Бельгию и дегустировать. Хотя все сорта перепробовать просто нереально!

В ГОСТЯХ У "РУХА"

- Как часто бываете на родине?

- Раньше ездил раз в город. Но в последние годы выбраться в Украину не всегда удается. Последний раз были в октябре 2019-го во Львове, куда приезжали по приглашению Григория Козловского для ознакомления с футбольной академией "Руха".

- За украинским футболом, судя по вашей нынешней деятельности, наверняка следите особо пристально. Что бы отметили?

- Сейчас многое связано с финансовой составляющей. Вы посмотрите, сколько известных клубов пропало по этой причине – в частности, здорово выступавшие на протяжении минувшего десятилетия "Металлист", "Днепр"… Экономический кризис вкупе с войной на Донбассе наложил свой негативный отпечаток на украинский футбол. Хотя несмотря на всевозможные трудности, наши клубы стараются достойно выглядеть в еврокубковых турнирах. Ну а как не порадоваться за нашу главную команду, пробившуюся в финальную часть предстоящего чемпионата Европы! Как и за молодежную сборную Украины U-20, ставшую в прошлом году чемпионом мира. Украинский футбол, несмотря на невзгоды, обязан держаться – и я уверен, что так оно и будет!