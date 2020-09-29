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Смотри стрим до и после матча Динамо - Гент на UA-Футбол
Встречаемся в 21:20
Киевскому "Динамо" остался один шаг к групповому этапу Лиги чемпионов. Его команда Мирчи Луческу сделает в родных стенах, на НСК "Олимпийский", против "Гента". Победа в Бельгии 2:1 вселяет оптимизм, но нужно не забывать, что задача по попаданию в число 32 лучших ещё не выполнена.
Обсуждаем на нашем Youtube-канале эту игру, а также весь путь киевлян в ЛЧ до матча в 21:20 и сразу после финального свистка в 23:59.
Присоединяйтесь к нашей дискуссии: пишите комментарии под видео или в чате к трансляции!
Стрим до матча
Стрим после матча
Также не пропустите на UA-Футбол онлайн АУДИО трансляцию игры. Начало в 21:55.