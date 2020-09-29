Пластун: Из-за долгой дороги все успели поплеваться, а я смотрел и думал: "Наконец-то я дома"

Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун поделился ожиданиями от пребывания в Киеве, который команда посетила, чтобы сыграть ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Динамо".

"Вернулся домой. Все-таки я киевлянин. Это всегда приятно.

От аэропорта до отеля ехали порядка часа. Наверное, все успели несколько раз поплеваться из-за долгой дороги. А я смотрел и думал: "Наконец-то я дома".

Приятные ощущения. Приятно вернуться на "Олимпийский". С нетерпением жду игру. Хочется, чтобы позитивные эмоции были и после матча", – сказал Пластун.