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Пластун: Из-за долгой дороги все успели поплеваться, а я смотрел и думал: "Наконец-то я дома"
Из трех украинцев Гента в Киев прилетел только Игорь Пластун
Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун поделился ожиданиями от пребывания в Киеве, который команда посетила, чтобы сыграть ответный матч плей-офф квалификации
"Вернулся домой. Все-таки я киевлянин. Это всегда приятно.
От аэропорта до отеля ехали порядка часа. Наверное, все успели несколько раз поплеваться из-за долгой дороги. А я смотрел и думал: "Наконец-то я дома".
Приятные ощущения. Приятно вернуться на "Олимпийский". С нетерпением жду игру. Хочется, чтобы позитивные эмоции были и после матча", – сказал Пластун.
Напомним, что матч "Динамо" – "Гент" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет