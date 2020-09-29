Шепелев: В предыдущие годы у нас были соперники на голову сильнее Гента

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского "Гента".

- Какое у вас настроение после победы над "Гентом" на выезде в первом матче (2:1) и возвращения в Киев?

- Настроение прекрасное, все довольны, что удалось выиграть. Но это только первый матч, второй будет в Киеве. Думаю, что соперник приедет очень мотивированным и будет сражаться до последней минуты.

- После игры вы получили один выходной. В каком режиме продолжили работать к ответному матчу в Киеве?

- На самом деле, у нас не было выходного. После прилета в Киев у нас была тренировка. А к матчу готовились в обычном режиме. За день до игры был заезд на базу, как обычно.

- В субботу вы провели матч чемпионата Украины против "Миная", а уже во вторник снова встречаетесь с "Гентом". Успеваете ли морально перестраиваться с одного турнира на другой?

- Сейчас для нас каждая игра важна, нет времени перестраиваться - нужно выходить и побеждать в каждой игре.

- Какое впечатление произвел "Гент"? Соперник действовал так, как вы и ожидали?

- Я думаю, что сейчас у нас хороший шанс выйти в Лигу чемпионов. В предыдущие годы у нас были соперники на голову сильнее "Гента". Хотя и у бельгийцев тоже хорошая команда, которая играет в свой футбол. Мы много смотрели видео, как они действуют, и моделировали игру соперника против нас.

- Победа на выезде позволит вам чувствовать себя спокойнее в домашнем поединке?

- Это прекрасный результат, но все равно нужно показать на "Олимпийском" свою лучшую игру. Думаю, спокойствия точно не будет, потому что сопернику терять нечего - гости будут атаковать, а нам важно взять игру под контроль.

- В ответном матче не сможет сыграть Безус из-за дисквалификации, Яремчук также не приехал в Киев. Это существенные потери для бельгийцев?

- Думаю, это ключевые исполнители в составе соперника. Поэтому для "Динамо", конечно, их отсутствие - это только плюс.

- В ответном матче будете стремиться забить еще, чтобы закрепить свое преимущество, или действовать осторожно, чтобы не допустить ошибок и не пропустить самим?

- Все зависит от установки, которую даст нам тренер перед матчем. Как он скажет, так и будет на поле.