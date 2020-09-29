Буряк: Динамо как никогда близко к выходу в групповой этап Лиги чемпионов

Бывший игрок и тренер " Динамо " Леонид Буряк поделился своими ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента".

- Какие впечатления оставила первая игра "Динамо" с "Гентом" (2:1)?

- Положительные. Думаю, что "Динамо" как никогда близко к выходу в групповой этап Лиги чемпионов.

- Получилось два разных тайма - это главная проблема на данный момент?

- Можно цитировать слова президента "Динамо" Игоря Суркиса. Кроме того, что есть какие-то результаты, нужно улучшать качество игры и все делать для этого. В футболе не всегда бывает так, как ты хочешь. Бывает хорошая игра, но нет результата, и наоборот. Пусть сохранится пыл динамовцев, но нужно улучшать качество игры. В Лиге чемпионов серьезные соперники, требуется особое отношение. Впереди еще есть матчи и можно будет набрать кондиции.

- По игре - динамовцы могли забить больше?

- Да. "Динамо" играло с преимуществом, особенно во втором тайме, когда удалили игрока "Гента".

- Какие ожидания от ответного матча?

- Уже можно играть по результату. Во второй игре главное, чтобы команда победила и вышла в групповой этап. Есть тренерская стратегия, тактика. Не должно быть недооценки соперника. Нужно подойти к этой игре серьезно.

- Мирча Луческу на первую игру решил не менять победный состав матча против АЗ. Ожидаете ли вы такой же состав на второй поединок с "Гентом"?

- Понемногу тот лазарет, который был, сокращается. У Луческу в распоряжении около 16-17 футболистов. Думаю, тренеры разберутся с этим.

- Все чаще дает о себе знать Супряга. На данный момент — это лучший центрфорвард "Динамо"?

- Сейчас нужно понемногу это закреплять, он не может играть фрагментарно. Владислав должен держать оборону соперника в напряжении, все для этого у него есть: и скорость, и голевое чутье. Но он с каждой игрой должен становиться все сильнее и сильнее.