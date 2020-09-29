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Кендзера: Думаю, защита Динамо выглядит неплохо

Лига Чемпионов
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Осталось доказать это на поле

Кендзера: Думаю, защита Динамо выглядит неплохо
Новина українською

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Гентом". В первом поединке противостояния в Бельгии киевляни выиграли со счетом 2:1.

"Конечно, мы готовы. Для нас это одна из важнейших игр в сезоне. Хотим победить и попасть в Лигу чемпионов.

Думаю, защита "Динамо" выглядит неплохо. Хочется доказать это на поле.

Удерживать счет или побеждать? Мы хотим пройти в групповой раунд. А как получится, сегодня увидим", – сказал Кендзера.

Напомним, что матч "Динамо" – "Гент" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Гент Томаш Кендзёра
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Источник:
ТК Футбол

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