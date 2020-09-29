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Кендзера: Думаю, защита Динамо выглядит неплохо
Осталось доказать это на поле
Защитник "Динамо" Томаш Кендзера в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунда
"Конечно, мы готовы. Для нас это одна из важнейших игр в сезоне. Хотим победить и попасть в Лигу чемпионов.
Думаю, защита "Динамо" выглядит неплохо. Хочется доказать это на поле.
Удерживать счет или побеждать? Мы хотим пройти в групповой раунд. А как получится, сегодня увидим", – сказал Кендзера.
Напомним, что матч "Динамо" – "Гент" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.