Динамо сыграет с Гентом в фартовой белой форме

Сегодня в 22:00 "Динамо" примет бельгийский "Гент" в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов .

Утром в день игры во время онлайн-встречи представителей команд и УЕФА было утверждено, в которых комплектах формы соперники выйдут на поле НСК "Олимпийский".

Как и в первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Генте, киевское "Динамо" сыграет в белой форме (голкипер - в черном комплекте), тогда как гости из Бельгии - в синей экипировке (голкипер - в красной).

Интересно, что и в предыдущих матчах квалификации Лиги Чемпионов нынешнего сезона (с АЗ (2:0) и первый поединок с "Гентом" (2:1) киевляне играли именно в белом, домашнем варианте формы.

Напомним, что матч "Динамо" – "Гент" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.