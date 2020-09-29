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Динамо сыграет с Гентом в фартовой белой форме

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Пока что в еврокубках в данном комплекте киевляне идут со стопроцентным показателем

Динамо сыграет с Гентом в фартовой белой форме
Новина українською

Сегодня в 22:00 "Динамо" примет бельгийский "Гент" в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Утром в день игры во время онлайн-встречи представителей команд и УЕФА было утверждено, в которых комплектах формы соперники выйдут на поле НСК "Олимпийский".

Как и в первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Генте, киевское "Динамо" сыграет в белой форме (голкипер - в черном комплекте), тогда как гости из Бельгии - в синей экипировке (голкипер - в красной).

Интересно, что и в предыдущих матчах квалификации Лиги Чемпионов нынешнего сезона (с АЗ (2:0) и первый поединок с "Гентом" (2:1) киевляне играли именно в белом, домашнем варианте формы.

Напомним, что матч "Динамо" – "Гент" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Гент
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.09.2020 в 19:02
так форму даже не постирали. На фарт...
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.09.2020 в 18:57
Сыграли два матчи и уже фартовая форма? Ну-ну
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0
-2
Ulrih84 (M-G)
29.09.2020 в 19:22
Ти гнида чернігівська, не знайшов хфутболок з хваміліями, одні номери були, і це єврокубки були.
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0
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