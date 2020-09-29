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Караваев, Забарный, Родригес и Супряга в старте Динамо на ответный матч с Гентом
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч плей-офф раунда
Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Родригем, Супряга
Запасные: Бойко, Сирота, Андриевский, Шепелев, Вербич, Цыганков, Соль
Гент: Руф, Фортуна, Нгадеу-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Дорш, Овусу, Ньянгбо, Кляйндинст, Букари, Депуатр
Запасные: Коосеманс, Мохаммади, Ботака, Самуаз, Маррех, Кумс, Годо
Напомним, что матч "Динамо" – "Гент" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.