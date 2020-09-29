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Караваев, Забарный, Родригес и Супряга в старте Динамо на ответный матч с Гентом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Караваев, Забарный, Родригес и Супряга в старте Динамо на ответный матч с Гентом
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов Динамо – Гент.

Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Родригем, Супряга

Запасные: Бойко, Сирота, Андриевский, Шепелев, Вербич, Цыганков, Соль

Гент: Руф, Фортуна, Нгадеу-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Дорш, Овусу, Ньянгбо, Кляйндинст, Букари, Депуатр

Запасные: Коосеманс, Мохаммади, Ботака, Самуаз, Маррех, Кумс, Годо

Напомним, что матч "Динамо" – "Гент" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Гент
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.09.2020 в 21:22
Миколенко та Шапаренко теж на полі)))
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
29.09.2020 в 21:14
Надежно решили сидеть на отбой!
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0
-1
аалекс ( Крым)
29.09.2020 в 21:20
С чего это такие выводы? По-моему оптимальный состав - все лучшие на поле.
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