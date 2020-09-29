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Зубков и Харатин выйдут в старте Ференвароша на ответный матч ЛЧ с Мольде
Фради остался последний шаг
Сегодня "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва сыграет свой ответный (домашний) матч плей-офф раунда
В стартовом составе венгерской команды выйдут украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Первый матч в Норвегии закончился со счётом 3:3.
???? | The starting team #fradi #ftc #ferencvaros #UCL pic.twitter.com/aDObJVAKG8— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) September 29, 2020
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29.09.2020 в 21:20
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