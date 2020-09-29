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Зубков и Харатин выйдут в старте Ференвароша на ответный матч ЛЧ с Мольде

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Фради остался последний шаг

Зубков и Харатин выйдут в старте Ференвароша на ответный матч ЛЧ с Мольде
Новина українською

Сегодня "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва сыграет свой ответный (домашний) матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против норвежского "Мольде".

В стартовом составе венгерской команды выйдут украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Первый матч в Норвегии закончился со счётом 3:3.

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В статье: Сергей Ребров Мольде Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
29.09.2020 в 21:20
Зубков очень хорош!!!
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