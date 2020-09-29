  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Конец интриги? Буяльский в элегантном стиле открыл счет в матче против Гента
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конец интриги? Буяльский в элегантном стиле открыл счет в матче против Гента

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но мы отметим и Супрягу

Конец интриги? Буяльский в элегантном стиле открыл счет в матче против Гента
UA-Футбол
Новина українською

Последний шаг к групповому этапу Лиги Чемпионов - сегодня "Динамо" проводит в Киеве ответный матч против "Гента".

Читайте такжеДинамо - Гент. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Украинский клуб быстро открыл счет, и сделал это красиво. Супряга отдал идеальную передачу в штрафную на Буяльского, где полузащитник в касание пробил пяткой.

Видео все голов и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.09.2020 в 22:58
Гол-красень! Буяльський велика, елегантна майстерність.
Ответить
0
0
Dnepropetrowsk (Кривой Рог)
29.09.2020 в 22:28
Хороший гол
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
29.09.2020 в 22:23
Super goal! Bravo!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...