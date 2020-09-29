Конец интриги? Буяльский в элегантном стиле открыл счет в матче против Гента

Последний шаг к групповому этапу Лиги Чемпионов - сегодня "Динамо" проводит в Киеве ответный матч против "Гента".

Украинский клуб быстро открыл счет, и сделал это красиво. Супряга отдал идеальную передачу в штрафную на Буяльского, где полузащитник в касание пробил пяткой.

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