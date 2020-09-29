Лига Чемпионов
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Конец интриги? Буяльский в элегантном стиле открыл счет в матче против Гента
Но мы отметим и Супрягу
Последний шаг к групповому этапу Лиги Чемпионов - сегодня "Динамо" проводит в Киеве ответный матч против "Гента".
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Украинский клуб быстро открыл счет, и сделал это красиво. Супряга отдал идеальную передачу в штрафную на Буяльского, где полузащитник в касание пробил пяткой.
Видео все голов и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.
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Комментарии (3)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.09.2020 в 22:58
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Dnepropetrowsk (Кривой Рог)
29.09.2020 в 22:28
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kalan-86 (Анкара)
29.09.2020 в 22:23
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