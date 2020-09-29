Снова пенальти. Жерсон довел преимущество Динамо до разгромного

Последний шаг к групповому этапу Лиги Чемпионов - сегодня "Динамо" проводит в Киеве ответный матч против "Гента".

Во втором тайме киевляне забили третий гол, доведя счет до разгромного. Снова все благодаря пенальти, который исполнил Жерсон Родригес.

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