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Снова пенальти. Жерсон довел преимущество Динамо до разгромного

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Разный уровень команд

Снова пенальти. Жерсон довел преимущество Динамо до разгромного
UA-Футбол
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Последний шаг к групповому этапу Лиги Чемпионов - сегодня "Динамо" проводит в Киеве ответный матч против "Гента".

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Во втором тайме киевляне забили третий гол, доведя счет до разгромного. Снова все благодаря пенальти, который исполнил Жерсон Родригес.

Видео все голов и обзор матча вы сможете найти на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) Гент Жерсон Родригес
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