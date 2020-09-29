ЛЧ. Динамо - Гент 3:0. Презент от Луческу, но в порванной упаковке

Мирча Луческу не открыл Америку, когда сказал, что против "Гента" в Киеве "Динамо" проведет, возможно, самый важный матч за последние четыре-пять лет. Относительно акцентов важности вопросов не было. Были вопросы относительно способности команды выстоять под давлением. Даже не под давлением соперника, а под давлением ожиданий. В последние годы "Динамо" так часто разочаровывало болельщиков, что даже гостевая победа 2:1 над обескровленным и деморализованным соперником не внушала полной уверенности в итоговом положительном результате.

Но все в итоге сложилось хорошо. Хотя с нюансами. "Динамо" удивило в начале матча, когда сразу пошло в атаку. Не ждали. Не ждали и футболисты "Гента", которые явно терялись под натиском быстрых атак. Шапаренко уже на 3-й минуте пристрелялся со штрафного, но бельгийцы ответили своим моментом – подача Фортуны с претензиями на остроту.

Однако на 9-й минуте киевляне провели атаку, на которую у соперника не нашлось ответа: Кендзёра в центре поля отдал на Буяльского, тот подключил Супрягу и побежал открываться в штрафную, Владислав воспользовался тем, что Пластун не играл против него плотно, выполнил прострел, который элегантным ударом пяткой замкнул Буяльский. По-взрослому.

Проблемы были дальше. После забитого мяча по инерции хозяева провели еще несколько атак (Шапаренко попал в штангу, а Караваев неудачно сыграл на добивании), а затем отдали сопернику инициативу. Это едва не обернулось пропущенным – в эпизоде, когда с поперечной передачей ошибся Забарный. Гости перехватили мяч, Кляйндинст выкатил под удар Букари, но тот попал прямо в Бущана.

Эти проблемы "динамовцы" создали себе сами, но неправильно говорить, что "Гент" мог забить из ничего. Ведь чуть раньше опасно бил по воротам Пластун. В конце тайма был момент у Ньянгбо, хотя в то время "Гент" горел уже 0:2. Во второй раз гости пропустили с пенальти, когда после подачи Жерсона Родригеса в штрафной зоне рукой сыграл многострадальный Пластун. Карлос де Пена реализовал одиннадцатиметровый, подведя черту под отрезком активности гостей. В дальнейшем "Динамо" снова контролировало ход событий.

Свидетельством тому – заработанное право на второй пенальти, когда Супрягу сбил Нгаджу-Нгаджи. Фол бесспорный, но право на голевой шанс впоследствии было отобрано из-за офсайда у Владислава, который предшествовал его единоборству с защитником "Гента". Мирча Луческу не расстроился, только выдал ироничную улыбку.

Наверное, тренер к тому времени уже понимал, что его команда не выпустит из рук желаемую путевку в группу Лиги чемпионов. Все сомнения окончательно отпали в начале второго тайма, когда Фортуна сбил быстрого Супрягу в штрафной площади и "привез" на ворота Руфа очередной одиннадцатиметровый. Жерсон Родригес забил и сопроводил последний вздох интриги.

Уже как-то спокойно воспринимались те моменты, которые были у ворот Бущана в промежутке между 55-й и 60-й минутами. Сначала дальним ударом мог забить Кляйндинст – не попал. Затем украинский голкипер потянул два подряд удара от того же Кляйндинста и Пластуна. На этой же волне – еще один удар от Игоря, уже мимо голкипера, но не мимо Караваева, стоявшего на линии ворот.

После этого проблемы "Динамо" в защите не завершились – это уже тревожный сигнал в контексте будущего группового этапа Лиги чемпионов. Дорш и Ньянгбо расстреливали Бущана, но Георгий играл великолепно. А в моменте на 71-й минуте – вообще феноменально. Он потянул коварный удар от Кляйндинста, а затем и добивание от Игоря Пластуна. В той же атаке Кляйндинст нанес и третий удар, но на этот раз неточно. Как ни крути, а на свой гол-другой бельгийцы наиграли. Позже Игорь Пластун все же забил, удачно сыграв на добивании после энного сейва Бущана, но атака на ворота шла из офсайда.

В конце игры у голкипера "Динамо" было больше десяти сейвов, а у его визави – только два. Конечно, победителей не судят, и эта Лига чемпионов – это презент тренера Мирчи Луческу для Игоря Суркиса и тех болельщиков, которые беспокоятся о судьбе команды. Однако упаковка презента немного потрепанная – ведь осталось немало вопросов относительно игры. А в группе будут соперники значительно сильнее "Гента" и АЗ.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

Украина. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Шимон Марчиняк (Польша)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Гент" (Бельгия) 3:0

Голы: Виталий Буяльский 9, Карлос де Пена (пен.) 36, Жерсон Родригес (пен.) 49

Первый матч – 2:1

"Динамо": Георгий Бущан – Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев – Николай Шапаренко (Александр Андриевский 77), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский - Карлос де Пена (Беньямин Вербич 60), Жерсон Родригес (Виктор Цыганков 60) - Владислав Супряга

"Гент": Деви Руф - Алессио Кастро-Монтес (Джоржан Ботака 65), Мишель Нгаджу-Нгаджи, Игорь Пластун, Нурио Фортуна - Никлас Дорш, Элиша Овусу (Сулейман Мари 54), Франк Ньянгбо – Тим Кляйндинст, Осман Букари, Лоран Депуатр (Матиас Самуаз 76)

Предупреждения: Аллесио Кастро-Монтес 12, Игорь Пластун 42, Нурио Фортуна 49