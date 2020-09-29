  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Динамо - Гент 3:0. Презент от Луческу, но в порванной упаковке
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Динамо - Гент 3:0. Презент от Луческу, но в порванной упаковке

Лига Чемпионов
(21 голосов)

Украина будет представлена на групповом этапе Лиги чемпионов двумя командами

ЛЧ. Динамо - Гент 3:0. Презент от Луческу, но в порванной упаковке
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу не открыл Америку, когда сказал, что против "Гента" в Киеве "Динамо" проведет, возможно, самый важный матч за последние четыре-пять лет. Относительно акцентов важности вопросов не было. Были вопросы относительно способности команды выстоять под давлением. Даже не под давлением соперника, а под давлением ожиданий. В последние годы "Динамо" так часто разочаровывало болельщиков, что даже гостевая победа 2:1 над обескровленным и деморализованным соперником не внушала полной уверенности в итоговом положительном результате.

ЛЧ. Динамо - Гент 3:0. Презент от Луческу, но в порванной упаковке - изображение 1

Но все в итоге сложилось хорошо. Хотя с нюансами. "Динамо" удивило в начале матча, когда сразу пошло в атаку. Не ждали. Не ждали и футболисты "Гента", которые явно терялись под натиском быстрых атак. Шапаренко уже на 3-й минуте пристрелялся со штрафного, но бельгийцы ответили своим моментом – подача Фортуны с претензиями на остроту.

Однако на 9-й минуте киевляне провели атаку, на которую у соперника не нашлось ответа: Кендзёра в центре поля отдал на Буяльского, тот подключил Супрягу и побежал открываться в штрафную, Владислав воспользовался тем, что Пластун не играл против него плотно, выполнил прострел, который элегантным ударом пяткой замкнул Буяльский. По-взрослому.

ЛЧ. Динамо - Гент 3:0. Презент от Луческу, но в порванной упаковке - изображение 2

Проблемы были дальше. После забитого мяча по инерции хозяева провели еще несколько атак (Шапаренко попал в штангу, а Караваев неудачно сыграл на добивании), а затем отдали сопернику инициативу. Это едва не обернулось пропущенным – в эпизоде, когда с поперечной передачей ошибся Забарный. Гости перехватили мяч, Кляйндинст выкатил под удар Букари, но тот попал прямо в Бущана.

Эти проблемы "динамовцы" создали себе сами, но неправильно говорить, что "Гент" мог забить из ничего. Ведь чуть раньше опасно бил по воротам Пластун. В конце тайма был момент у Ньянгбо, хотя в то время "Гент" горел уже 0:2. Во второй раз гости пропустили с пенальти, когда после подачи Жерсона Родригеса в штрафной зоне рукой сыграл многострадальный Пластун. Карлос де Пена реализовал одиннадцатиметровый, подведя черту под отрезком активности гостей. В дальнейшем "Динамо" снова контролировало ход событий.

ЛЧ. Динамо - Гент 3:0. Презент от Луческу, но в порванной упаковке - изображение 3

Свидетельством тому – заработанное право на второй пенальти, когда Супрягу сбил Нгаджу-Нгаджи. Фол бесспорный, но право на голевой шанс впоследствии было отобрано из-за офсайда у Владислава, который предшествовал его единоборству с защитником "Гента". Мирча Луческу не расстроился, только выдал ироничную улыбку.

Наверное, тренер к тому времени уже понимал, что его команда не выпустит из рук желаемую путевку в группу Лиги чемпионов. Все сомнения окончательно отпали в начале второго тайма, когда Фортуна сбил быстрого Супрягу в штрафной площади и "привез" на ворота Руфа очередной одиннадцатиметровый. Жерсон Родригес забил и сопроводил последний вздох интриги.

Уже как-то спокойно воспринимались те моменты, которые были у ворот Бущана в промежутке между 55-й и 60-й минутами. Сначала дальним ударом мог забить Кляйндинст – не попал. Затем украинский голкипер потянул два подряд удара от того же Кляйндинста и Пластуна. На этой же волне – еще один удар от Игоря, уже мимо голкипера, но не мимо Караваева, стоявшего на линии ворот.

ЛЧ. Динамо - Гент 3:0. Презент от Луческу, но в порванной упаковке - изображение 4

После этого проблемы "Динамо" в защите не завершились – это уже тревожный сигнал в контексте будущего группового этапа Лиги чемпионов. Дорш и Ньянгбо расстреливали Бущана, но Георгий играл великолепно. А в моменте на 71-й минуте – вообще феноменально. Он потянул коварный удар от Кляйндинста, а затем и добивание от Игоря Пластуна. В той же атаке Кляйндинст нанес и третий удар, но на этот раз неточно. Как ни крути, а на свой гол-другой бельгийцы наиграли. Позже Игорь Пластун все же забил, удачно сыграв на добивании после энного сейва Бущана, но атака на ворота шла из офсайда.

В конце игры у голкипера "Динамо" было больше десяти сейвов, а у его визави – только два. Конечно, победителей не судят, и эта Лига чемпионов – это презент тренера Мирчи Луческу для Игоря Суркиса и тех болельщиков, которые беспокоятся о судьбе команды. Однако упаковка презента немного потрепанная – ведь осталось немало вопросов относительно игры. А в группе будут соперники значительно сильнее "Гента" и АЗ.

ЛЧ. Динамо - Гент 3:0. Презент от Луческу, но в порванной упаковке - изображение 5

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч
Украина. Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Шимон Марчиняк (Польша)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Гент" (Бельгия) 3:0
Голы: Виталий Буяльский 9, Карлос де Пена (пен.) 36, Жерсон Родригес (пен.) 49

Первый матч – 2:1

"Динамо": Георгий Бущан – Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев – Николай Шапаренко (Александр Андриевский 77), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский - Карлос де Пена (Беньямин Вербич 60), Жерсон Родригес (Виктор Цыганков 60) - Владислав Супряга

"Гент": Деви Руф - Алессио Кастро-Монтес (Джоржан Ботака 65), Мишель Нгаджу-Нгаджи, Игорь Пластун, Нурио Фортуна - Никлас Дорш, Элиша Овусу (Сулейман Мари 54), Франк Ньянгбо – Тим Кляйндинст, Осман Букари, Лоран Депуатр (Матиас Самуаз 76)

Предупреждения: Аллесио Кастро-Монтес 12, Игорь Пластун 42, Нурио Фортуна 49

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(21 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (163)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
30.09.2020 в 00:34
Ну не будуть динамівці гравці грати у півноги, бо в групі ЛЧ "громити" навряд чи кого зможе! Ну і як завжди Зоря "повертається" саме перед матчем з Динамо! Пару турів тому у ДК з "ніякими луганчанинами" не було, а наразі інтрига... Зоря прокинулася, а Динамо на "важких ногах"
Ответить
+2
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2020 в 00:32
Ну что ж. 32 ляма заработали ещё и на Супряге возможно лямов 15 подымут. Ждём усиления на группу.
Ответить
+1
-1
Power1 (Донецк)
30.09.2020 в 00:32
Все благодаря Луческу! Поздравляю болел Динамо, но надо признать, что с такой игрой и этими игроками проход Гента--это супер-бупер достижение! От дна оттолкнулись, теперь только вверх!
Ответить
+2
-1
Yugoslav (Львов)
30.09.2020 в 00:31
Автору заметки про Динамо: Рух-Шахтер 1:1... Тут с упаковкой как?
Ответить
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2020 в 00:34
Там вообще без упаковки. Наср..ли на руку вот вам подарок)))
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
30.09.2020 в 00:28
Всіх боліл ДК з довгоочікуваною перемогою!Що буде в групі ЛЧ?Головне щоб гідно....!Це і так казка після такої гри при Михі.
Ответить
+3
0
olegirkovskiy (Dnepr)
30.09.2020 в 00:26
Гент на работал на голы (12 сейвов вратаря),когда вышли Вербич и Цыганков-которые могли привести как это мягко сказать к нежелательным последствиям,вспомнил финал лч Милан -Ливерпуль (Этот футбольный матч состоялся 25 мая 2005 года на стадионе «Олимпийский» в Стамбуле. В матче встретились английский «Ливерпуль» и итальянский «Милан». Его часто называют одним из самых великих матчей в истории футбола. «Ливерпуль» победил в серии пенальти, хотя и проигрывал после первого тайма со счётом 0:3.
Ответить
+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.09.2020 в 00:24
Бущан-молоток.Але з таким захистом в групі на щось розраховувати важко.
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:26
Немає 2-х основних ЦЗ: Попова та Бурди - травми. Плюс Тимчика плюс досвідченого Шабанова. Ферштайн?
Ответить
+5
-1
amg333 (Kyiv )
30.09.2020 в 00:23
Если Бущан так дальше продолжит,то Пятова можно переводить на третьего запасного
Ответить
+7
0
amg333 (Kyiv )
30.09.2020 в 00:22
Шубы сегодня раздавали или нет?)))....да,и второй пенальти конечно такой себе,можно было и не ставить
Ответить
0
-7
adidas77 (Cумы)
30.09.2020 в 00:23
Подгорает пердачёк, да? Это круто!
Ответить
+4
-1
amg333 (Kyiv )
30.09.2020 в 00:24
Пердачок у тебя подгорает болезненный!!!..это был сарказм,но село не знает ,что такое сарказм))))..колхосник,что с него взять
0
-6
adidas77 (Cумы)
30.09.2020 в 00:36
amg333 (Kyiv ) Судя по твоей реакции, ты и являешься этим колхозником!Это был сарказм? Ну ты ещё и идиот, к тому же! Ты из Киева родом?
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:20
Уже 2800 в коеф. УЄФА заробили, може ще й Зоря хоча би 2 перемоги в групі ЛЄ зможе здобути.
Ответить
+2
0
Comment06 (Украина)
30.09.2020 в 00:18
Наконец-то Динамо в ЛЧ, да и баллов в копилку принесли по максиму! Два клуба в групповом турнире- это круто! Но как же тяжело далась сегодняшняя победа! Даже не европейский середняк Гент возил полтора тайма! Ноль забитых- это смесь полного разбазаривания десятка убойных моментов и невероятная игра Бущана. На 80мин строка показала 10 его сейвов. А если бы половина залетела?! Сегодня- праздновать, а завтра пахать с удвоенной силой: в ЛЧ таких гентов не будет, а фарт имеет свойство бысто заканчиваться. И не зря показали задумчивого Суркиса- в каждую линию(кроме вратарей) требуется усиление. Но все равно радостно от результата, и если в главном обновлении не прогадали( Луческу), то, надеюсь, угадают и в исполнителях!
Ответить
+4
-3
Alexs22 (Киев)
30.09.2020 в 00:19
12 сейвів за матч.
Ответить
+1
0
adidas77 (Cумы)
30.09.2020 в 00:25
Хто кого сколько возил по времени? Мы с вами разные матчи смотрели? Учитывая то, что в первом ДК в одну калитку переиграли Гент. Во втором отрезками Гент выглядел сильнее, уже при счёте 3-0 Какие полтора тайма, где ваша малейшая адекватность???
Ответить
+4
-2
Comment06 (Украина)
30.09.2020 в 00:37
Удары в створ ворот 5:12! С арифметикой все в порядке?
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:30
"Гент возил полтора тайма" - не пей больше.
Ответить
+2
-1
Po4eson (Одесса)
30.09.2020 в 00:18
Поздравляю всех адекватных болельщиков Украины с двумя командами в ЛЧ.
Ответить
+11
0
adidas77 (Cумы)
30.09.2020 в 00:26
Спасибо, адекватные тоже есть!!!
Ответить
+5
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:30
Ответить
+2
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2020 в 00:18
Хорошая игра. Но немного подкачали замены. После выхода Вербича и Цыганкова игра пропала. Один Бущан играл. Но молодцы не считая средину второго тайма. Заслужили группу.
Ответить
+7
0
Joyce (Donetsk)
30.09.2020 в 00:16
Рад за Мирчу, а значит, и за заклятых. У болел ДК маленький, но праздник. Вот и славно. Дай Бог, в группе ДК сыграет посильнее. Особенно в обороне. Бущан - красава!
Ответить
+7
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:18
Нічого собі малєнький - 32 млн зрубали.як мінімум
Ответить
+4
0
Tenma7 (Чернигов)
30.09.2020 в 00:24
Вот и спрашивается, чего сурок 5 лет на тренеров жал бабла?
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:27
Розумієш, ти ж наповал б'єш цим запитанням.
+2
0
adidas77 (Cумы)
30.09.2020 в 00:27
Маленький???У нас я тебе скажу большой праздник!!!Слишком долго мы этого ждали!
Ответить
+3
0
batkomaxno555 (Никополь)
30.09.2020 в 00:13
тренер гента... надеюсь мы забём быстрый гол! забили, правда не в те ворота!
Ответить
+4
0
Zarya88 (Марганец )
30.09.2020 в 00:18
Правда в конце раслабились
Ответить
+2
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
30.09.2020 в 00:11
Порванная упаковка - это 3:0 в матче, где на кону стояло 32 млн евро? Или общая победа над вице-чемпионом Бельгии со счетом 5:1? Не очень понятно...
Ответить
+15
0
Alexs22 (Киев)
30.09.2020 в 00:18
Це дуже тонкий жарт про останні хвилини другого тайму після 3-0. Але... Автор му..ак!
Ответить
+5
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2020 в 00:19
Не му.ак а крот
+4
0
Zarya88 (Марганец )
30.09.2020 в 00:19
Автор просто не любит Динамо,дешевый человек
Ответить
+5
0
avatar
hec (Луганск)
30.09.2020 в 00:10
Спасибо деду за победу!
Ответить
+8
0
olegirkovskiy (Dnepr)
30.09.2020 в 00:39
Не называйте его дедом,противно это -дед с бабкой на печи лежат...
Ответить
0
0
batkomaxno555 (Никополь)
30.09.2020 в 00:10
где ультрас-контрас а? дедуля своё дело делает! таже команда теже футболисты. но другой тренер!
Ответить
+8
-1
Djon (Киев)
30.09.2020 в 00:16
наверное под стадионом, требуют убрать Мирчу
Ответить
+2
0
pilips111 (Чернигов)
30.09.2020 в 00:18
Они, наверное, сегодня болели за Гент
+4
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
30.09.2020 в 00:10
До 3-0 все было под контролем,а после даже Луческу расслабился.Зачем сразу две замены,да ще игроками не в форме .Зачем менять полезного Родригеса,а Цыганков-это преступление так выходить в таком матче,да еще Вербич с его обрезкой вблизи ворот.Так провалить сразу 2 фланга,по моментам должно быть 5-5.
Ответить
+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:11
Маабуть дав їм перепочити перед Зорею вже за 4 доби.
Ответить
+7
0
Alexs22 (Киев)
30.09.2020 в 00:23
Заря попереду.
Ответить
+1
0
kre4et (Киев)
30.09.2020 в 00:09
Первый тайм хорошо! Но после забитого 3-го гола динамовцы начали валять дурака на поле и если бы не уверенная игра Бущана, то неизвестно чем бы это все закончилось. По Цыганкову и Вербичу судить сложно, но вместо свежей крови и усиления мы увидели, что помочь в этой ситуации они не смогли, надеюсь, что парни просто еще не набрали нужные кондиции... И самое главное: Супряга был очень хорош! По сути он стал ключом к победе Динамо в этом матче, но даже не знаю лучше он себе сделал или нет, так как теперь его Суркис скорее всего никуда не отпустит, как минимум до зимы...
Ответить
+6
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:15
Та его и так пока что никто отпускать не собирался
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:19
Думаю його ціна після ЛЧ зросте на 2-3 млн. Або одне з двох.
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.09.2020 в 00:09
З перемогою, Київе та вся Україно! Довели рахунок до розгромного, а далі підсвідомо вже були на матчі наступному, який буде вже незабаром - із Зорею, тому берегли себе, своє здоров'я та сили. Кращі - два Бу: Буяльський та Бущан :) Але захист на стандартах - це непочатий край роботи та головний біль для Луческу; втім, повернуться Попов та Тимчик, зросте надійність і конкурентність та варіативність захисту.Шануймось, бо ми того варті! :)
Ответить
+5
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
30.09.2020 в 00:07
...ну это сказка..., Динамо прошло, Ребров прошел при 0-0 в ЛЕ... Смотрел и думал, то ли Динамо я вижу (неважно, что Гент слабее), главное как работали ребята - сосредоточенно. Шапаренко (был девочкой) -теперь "...ну это нахал какой-то", Сидорчук не спорит не охает, в падении провожая мяч, Де-Пена забивает, Бущан накоротке ловит, Караваев на месте в воротах и на "перебежках", а Родригес носится на перехватах. Буяльский, Миколенко, Кендзера - все в работе. Я не перехваливаю, по мне такая же игра должна быть и с намного сильным противником - ребята наконец "увидели поле", и стали играть осмысленно. М-да, Луческо, просто не ожидал в такие сроки увидеть такую сосредоточенную игру. Вербич правда зря свое "показывал" теряя мяч, а так мои поздравления и ниже планку не опускайте. Очень доволен игрой, с проходом вас! Вот только заголовок мне непонятен - расшифруйте редакция про "упаковку"...
Ответить
+6
0
rivnenskyi (Рівне)
30.09.2020 в 00:12
Ребров в ЛЧ пройшов.
Ответить
+4
0
Лекарь (село Дарница)
30.09.2020 в 00:13
Ребров не в ЛЕ прошел, а в ЛЧ
Ответить
+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
30.09.2020 в 00:16
...виноват, исправлюсь...)
Ответить
+3
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
30.09.2020 в 00:21
...кстати Супряга то осмелел, в штрафную ломится, ...все, что я хотел, я увидел благодаря этому сосредоточенному "старичку", думаю он еще не перестанет удивлять. Как же ребята его послушались и как они тереь выглядят по сравнению с "тем" Динамо, это то, что хотели болельщики - достойное противостояние в чемпионате...
Ответить
+3
0
avatar
orlando74 (baracuda)
30.09.2020 в 00:05
псевдоболелы сейчас закройте свои е..ла...
Ответить
+3
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.09.2020 в 00:07
Так это ты псевдоболела, так что закрой своё е*ало.
Ответить
+5
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2020 в 00:22
Ты под стадионом требуешь убрать Мирчу
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:04
Ще бу групу Аякс та Ференцварош і можна мріяти про вихід у 1-8...
Ответить
+5
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
30.09.2020 в 00:03
коли б суддя не призначив пенальті (обидва) то думаю до нього претензій не було би.
Ответить
+1
-8
Лекарь (село Дарница)
30.09.2020 в 00:11
Як я вже казав - суддя грав у футболці Динамо:) Але, цеж не ЧУ, щоб прискипливо ставитись до рішень арбітра, справді?
Ответить
+1
-2
rivnenskyi (Рівне)
30.09.2020 в 00:17
Давайте відверто - перший пенальті 50-на 50, бо м'яч від голови відскочив, а другого взагалі не було. Я вболіваю за Динамо, просто так, ремарка.
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:23
Давай відверто на 78-й киянина Пластуна треба було вилучати за 2гу явну жовту -100%.
+2
0
rivnenskyi (Рівне)
30.09.2020 в 00:25
Віктор Бокасса по Пластуну згідний - арбітр вирішив не добивати. Поляк взагалі судив якось легко, без напряга.
+1
0
adidas77 (Cумы)
30.09.2020 в 00:30
rivnenskyi (Рівне) А вы правила новые читали и рекомендации для судей?Если нет, то пожалуйста не пишите ерунду!
+1
0
rivnenskyi (Рівне)
30.09.2020 в 00:34
adidas77 люблю коментарі в яких тільки критика без конкретики. Про які саме правила мова і про який момент?
0
0
Alexs22 (Киев)
30.09.2020 в 00:38
Тут нещодавно в АПЛ на 90хв арбітр призначив пенальті за гру рукою у гравця який зовсім не бачив м'яча, бо був у повітрі і спиною до шкіряної кулі. Так що пенальті 100% у сьогоднішньому матчі.
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
30.09.2020 в 00:16
А якби ще й не зарахував всіх трьох голів,то й поготів!))))
Ответить
0
0
oksik_plt (Полтава)
30.09.2020 в 00:03
нгшне
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:03
Бущан зараз № 1 в Україні, треба щоб стояв усі три гри у збірній проти Грандів!
Ответить
+9
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:11
Ну добре, 2 з 3. Одну Лунін. В Октябрє.
Ответить
+6
0
Lion Killer (Львів)
30.09.2020 в 00:15
Хай Бущан провдеде стабільно сезон 2а - тоді можна буде говорити.
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:21
Або до 36 р дограє. Все ясно..
+1
0
Zarya88 (Марганец )
30.09.2020 в 00:25
А хто все это время стоять будет?
+1
0
Zarya88 (Марганец )
30.09.2020 в 00:25
Согласен,пятов уже дырка
Ответить
+1
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
30.09.2020 в 00:02
Отличный первый тайм от Динамо, но то, что было после третьего гола - ужас, Гент возил мордой в газон, в группе это везение не сработает, вынесут в одну калитку. Поздравляю всю Украину с праздником, наконец-то за 4 года можно посмотреть на две украинские команды в ЛЧ, а с учётом Ференцвароша - на три.
Ответить
+5
-1
йоперний театр (Наш футбол)
30.09.2020 в 00:02
Поздравляю Динамо и болельщиков.
Ответить
+8
0
oksik_plt (Полтава)
30.09.2020 в 00:02
Що курив автор сьогодні !!! А Динамо з перемогою !!!
Ответить
+13
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:18
Він коли писав заголовок, був зайнятий саме тим, про що написав
Ответить
0
0
oksik_plt (Полтава)
30.09.2020 в 00:01
Динамо з перемогою. Мірча молодчага. А от у автора щось негаразд з мовою. Курив напевно багато ))
Ответить
+10
0
avatar
Romerik (YNWA)
30.09.2020 в 00:00
Сейчас скажу возможно страшную вещь, но вывести ДК в лч при таком наборе игроков за такой короткий период смог бы только Мирча. Ну имеется в виду с рассматриваемых кандидатов. Хорват совершенно был не знаком з реалиями клуба, плюс при таланте опыта не много. Ребров мне кажется тоже бы не смог за такой короткий отрезок. Это не те кадры что у него были. Вон ему в Венгрии понадобилось несколько сезонов. Так что думаю выбор коуча себя оправдал на 100 процентов. Ещё много работы у него, но то что при таких кадровых проблемах прошли в лч, это уже неплохо. Болельщики киевлян, с победой вас...
Ответить
+8
-2
Лекарь (село Дарница)
30.09.2020 в 00:08
Глупость
Ответить
+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
30.09.2020 в 00:13
Обоснуй... Не воспринимаю всерьёз комментаторов без аргументов
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
29.09.2020 в 23:59
Всю футбольную Украину с победой! Браво Динамо, браво Луческу, оказывается можно с этими футболистами добывать результат! Очень сильный первый тайм и начало второго, а вот потом с 60ой минуты начали валять ваньку. Но то таке, победителей не судят, хотя дальше с такими провалами в гоуппе играть недопустимо, еще есть время и видно что от матча к матчу Динамо добавляет, будем надеятся что в группе аыступим достойно. Не гоните на Вербича и Циганкова, они вышли на полепобеду когда наши уже полностью расслабили булки. Все молодцы, а Бущан с Супрягой молодцы в квадрате. Гент честно говоря оказался очень посредственной командой, впринцыпе как я и предпологал после АЗ эти нам не соперники. Спасибо вам парни за подаренные эмоции, ждем жеребьевку. Еще раз всех с праздником футбола!
Ответить
+8
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:19
Думаю они бы дурака не валяли, при другом счете
Ответить
+1
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
30.09.2020 в 00:21
Что значит не гоните?Эти 2 мажора полностью провалили фланги и Гент мог положить как минимум 5 ,все давление пошло после выхода их на поле.До этого Родригес забирал все,Де Пена почти все.
Ответить
+1
0
БезумныйОтФутбола (Харьков)
29.09.2020 в 23:59
Два вывода:1) В группе команды из первой и второй корзины набросают полную кошелек.2) Если Болонья предлагает за бревно Супрягу 12+3, надо быть полным бараном, чтобы его не продать.
Ответить
+4
-12
rivnenskyi (Рівне)
30.09.2020 в 00:04
Так і буде - бротьба виключно за третє місце. Супрягу продати негайно - в упор не бачу в ньому класного футболіста, скільки б мінусів мені не вліпили.
Ответить
+6
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
30.09.2020 в 00:04
Дурень він ї є дурень.
Ответить
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:05
Продавай краще свого Фоміна чи Піку, не лізь у справи дорослих.)))
Ответить
+3
-1
БезумныйОтФутбола (Харьков)
30.09.2020 в 00:10
Так Красніков вам їх потім і продасть, він має досвід, як для Києва дно знаходити)))
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:15
Краснікова ввже розкусили й вигнали мокрими ганчірками
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
30.09.2020 в 00:21
Навіщо?Якщо через рік його можна буде продати за 35!А зараз він і для Динамо потрібен.
Ответить
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
30.09.2020 в 00:23
Навіщо!?Через рік його можна буде продати за 35!А зараз він і для Динамо потрібен.
Ответить
0
0
rivnenskyi (Рівне)
30.09.2020 в 00:31
З якої радості за Супрягу через рік 35 віддадуть? Я дивлюсь на це Динамо, і бачу збірну України яка обіграла Швейцарію і потім потрапила на Іспанію. Результат відомий. В групі буде так само - перші дві кошика накидають, будуть боротись за вихід в ЛЄ. За таких умов в Супряги не дуже й багато перспектив роззабиватись, а статистика в ЧУ не надто серйозний аргумент. До речі, в ЧУ Супряга також не суперзірка.
0
-1
VAO (Луганск)
29.09.2020 в 23:58
Не понял намек про порваную упаковку если честно. Если так то последние года 4 в красивой упаковке какушку преподнести пытались....
Ответить
+5
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.09.2020 в 23:58
Ну и спасибо ДЕДу и команде тоже!)
Ответить
+7
-1
VAO (Луганск)
29.09.2020 в 23:57
Поздравляю адекватных болельщиков Динамо!) На фоне прошлых лет... кажется что это чудо. Будет круто если Мирча успеет и сможет еще проапгрейдить ДК к старту группового этапа.
Ответить
+10
-1
ГенриВол (Волочиськ)
29.09.2020 в 23:56
Циганков завжди важко входив в сезон. Рік в рік
Ответить
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:06
У нього постійні травми але на трансфмаркеті 19 млн. Не випадково.
Ответить
+2
0
ratio (Дн-жинск)
29.09.2020 в 23:56
Победа это главное.Но как же Вербич с Цыганковым Гент усилили
Ответить
+7
-2
pilips111 (Чернигов)
29.09.2020 в 23:57
Согласен! Родригес красавчик
Ответить
+7
-2
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
30.09.2020 в 00:02
Так же, как Пластун усилил "Динамо". )))
Ответить
+5
-1
vorofan (Житомир)
29.09.2020 в 23:55
Если Суркис сейчас не продаст Супрягу то потом будет локти кусать. Через год зе него и ляма не дадут
Ответить
+4
-8
rivnenskyi (Рівне)
29.09.2020 в 23:56
Весь матч дивувався, чим дивляться футбол в Болоньї, що готові за Супрягу платити гроші.
Ответить
+4
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.09.2020 в 23:59
А нічого, що Супряга причетний до усіх трьох голів?
+10
-2
rivnenskyi (Рівне)
30.09.2020 в 00:11
Віктор Бокасса Той випадок виколи футболіст причетний до голів, але між ними - повний мрак. Гольову він віддав з опущеною головую просто в район воротарської, декілька хвилин до того захисник такий самий пас легко перекрив. В другому голі Супрягу випередив Пластун, який зіграв незграбно і влучив в руку сам собі. А третій гол - там взагалі пенальті не було.
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:16
Це все Теорія Змов. Співпадіння? Не думаю))) 20 років чуваку. Чемпіон Світу...
0
0
rivnenskyi (Рівне)
30.09.2020 в 00:20
Віктор Бокасса я радий що все так закінчилося, що Динамо пройшло. Можливо я сліпий, або що.....проте дивлячись на Супрягу ну зовсім ніяких перспектив не бачу. Не знаю як це пояснити. Чемпіон світу ю20 - на жаль, це мало про що говорить. Там з двадцять таких чемпіонів.
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:22
rivnenskyi, аптеки ще працюють
0
0
shat (киев)
30.09.2020 в 00:31
Супряга меланхолик , ему футбол в тягость , в плане техники очень слабый , в скорости его оба защитника делали . Продовать и побыстрее
Ответить
0
-1
pilips111 (Чернигов)
29.09.2020 в 23:55
Наконец-то с интересом посмотрел игру Динамо. С победой. Луческу утёр нос проходимцам Михе и Хацу).
Ответить
+5
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.09.2020 в 23:59
А ще більше Наперсточнику. І ще втре.
Ответить
+2
-2
Лекарь (село Дарница)
30.09.2020 в 00:06
А Миха с Хацем точно проходимцы? Вы точно знаете смысл слова "проходимцы"?
Ответить
+3
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:22
нет, pilips111 - просто очередная балаболка
0
-1
pilips111 (Чернигов)
30.09.2020 в 00:30
лекарь аптекарь. А Дунамо сам балаболка
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:36
pilips111, иди уроки делай
0
0
Alexs22 (Киев)
29.09.2020 в 23:54
Усіх з перемогою та ЛЧ!
Ответить
+8
0
Golfik25 (Киев)
29.09.2020 в 23:54
1 тайм топ, начало 2 тайма тоже, но после 3 гола расслабились до ужаса. Могли 3-4 мяча пропустить. Всех с выходом в групповой. Заслуженно и легко. И я не понял, к чему заголовок про порваную упаковку.
Ответить
+10
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:23
Автор был занят тем, о чем написал
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
30.09.2020 в 00:30
Дунамо, или спать
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:36
Уроки сделала? Иди спать.
0
0
kanoist (мариуполь)
29.09.2020 в 23:53
Свершилось...молодцы!!!Но и посмеялся я нехило ихнему невезению.)))) Разрешать так играть в своей штрафной,я просто ахренел,как в группе играть будем с такой организацией???
Ответить
+5
-2
Термит (Киев)
29.09.2020 в 23:53
Счёт совсем не по игре. Но результат - супер!
Ответить
+2
-2
Зритель (Харьков)
29.09.2020 в 23:53
Вербич и Цыганков не тянут, скамейки как таковой нет вообще. Бущан - молодец. Хорошо, что прошли, но в группе будет очень тяжело.
Ответить
+6
-4
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.09.2020 в 23:55
При Луческу даже "нефутболисты" играют, а Вербич и Цыганков это одни из немногих, кто даже при Хацкевиче в футбол умудрялись играть. Все будет ок с ними)
Ответить
+7
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
29.09.2020 в 23:53
бардак молчит-псивдофанаты роняют челюсти - а мирча с клубом в группе ЛЧ- вот что значит ТРЕНЕР- с теме ж игроками и первое место в УПЛ и в ЛЧ неплохо ПОКА
Ответить
+7
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
29.09.2020 в 23:53
Динамо заробило вже більше балів ніж у минулому році))))
Ответить
+8
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.09.2020 в 23:53
Для особенных: сегодня судья точно был в футболке ДК и ему еще шубы подвезут (информация точная)
Ответить
+5
-12
avatar
Hugo64 (PARIS)
29.09.2020 в 23:55
А ТЫ ТОЧНО за динамо киев или засланный казачок
Ответить
+5
-3
Лекарь (село Дарница)
29.09.2020 в 23:59
Нет, это был комментарий для кротеек, вроде тебя. Ли для клоуна из крыма с ником таврия...
0
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:25
Hugo64, ты дамочка за собой следи
0
0
pilips111 (Чернигов)
30.09.2020 в 00:31
Он не динамо, он дунамо
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:38
pilips111-дебильчик, ты не знаешь как пишется Динамо на английском? Уроки надо делать, а не филонить.
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.09.2020 в 23:59
Занадто тонко жартуєш, тут більшість такий гумор не втямить )
Ответить
+7
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:25
На тих хто не зрозуміє, мені ср@ти
0
0
Роджер (Кременчуг)
29.09.2020 в 23:53
автор, сам ты порванный
Ответить
+11
0
Лекарь (село Дарница)
30.09.2020 в 00:02
Это про Семьона? Таки да))
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
29.09.2020 в 23:53
Ребруха тоже прорвался в Лигу Чемпионов!
Ответить
+13
0
Impressed (Украина)
29.09.2020 в 23:53
а я больше рад за Реброва и его команду! ОНИ В ЛЧ!!!!!!!!!
Ответить
+3
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 00:01
Тому що ти довбогрьоб...
Ответить
+4
-2
octavi4 (Warszawa)
29.09.2020 в 23:53
Кто мы ещё пару лет назад сказал, что только Луческу удастся вывести Динамо в ЛЧ)))
Ответить
+5
0
rivnenskyi (Рівне)
29.09.2020 в 23:52
Супряга....не розумію як його гра може подобатись.
Ответить
+2
-9
Лекарь (село Дарница)
29.09.2020 в 23:54
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!":) Вы просто не понимаете всего, что есть в этом парне. Не зря цыган дает ему время!
Ответить
+5
0
pilips111 (Чернигов)
29.09.2020 в 23:56
Как раз он ещё более менее, а вот Цыганков никакущий
Ответить
+2
-3
Wille_kiev (Украина)
29.09.2020 в 23:52
С победой! Заслужили. Что за дебильный заголовок, кто-нибудь объяснит?
Ответить
+12
0
С.Карпович. (Ланівці)
29.09.2020 в 23:52
Вербіч ніякий.
Ответить
+5
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
29.09.2020 в 23:52
"но в порванной упаковке" - автор, с головой проблемы???
Ответить
+13
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.09.2020 в 23:53
Так это ж Семйон)
Ответить
+11
0
Aalex-696 (Немирів)
29.09.2020 в 23:53
Мабуть,що так.
Ответить
+6
0
Димон1983
29.09.2020 в 23:52
Последние 20 менут ето кошмар Бушан красава
Ответить
+10
-2
football oracul (Черновцы)
29.09.2020 в 23:56
Согласен. Бущан сегодня по ходу лучший. Достойная замена Пятову в сборной. Удачи Динамо в групповом этапе!
Ответить
+10
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.09.2020 в 00:27
Димон1983, думаю что стоит поработать над грамматикой - вот это точно КОШМАР
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
30.09.2020 в 00:34
Дунамо! Над пунктуацией поработай. Перед словом "что" надо запятую ставить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.09.2020 в 23:52
С возвращением, Динамо! Оказалось делов-то, нужно всего лишь тренера в команду взять, а не физрука. Даже Бущан в гениального воротника превратился.
Ответить
+10
0
Djibouti (Djibouti)
29.09.2020 в 23:53
Ахахахахаха 100%
Ответить
+4
0
Лекарь (село Дарница)
29.09.2020 в 23:51
Спасибо за результат. Игра была.... не совсем эталонная, скажем так.
Ответить
+7
0
Aalex-696 (Немирів)
29.09.2020 в 23:51
Вітаю з виходом до ЛЧ вболівальників Динамо.По грі: після третього голу грати перестали. Мабуть, подумали, що все, але Гент міг і зрівняти рахунок і вийти вперед. Захист створював собі купу пожеж. Сподіваюсь, до групового етапу Луческу наведе порядок в захисті. Вербіч і Циганков поки ще далекі від своєї бойової форми.
Ответить
+7
-1
Димон1983
29.09.2020 в 23:51
Последние 20 минут Динамо умерло только Бушан красава
Ответить
+8
0
ГенриВол (Волочиськ)
29.09.2020 в 23:53
І це було помітно в першому матчі
Ответить
0
-1
grasshopper1 (Харьков)
29.09.2020 в 23:51
Требую увольнения Луческу и назначение его в Колос. Тогда у нас будет три команды в лиге чемпионов :)
Ответить
+5
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
30.09.2020 в 00:15
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.09.2020 в 23:50
Все хорошо, но второй тайм, Циганков, Вербич - это что ? Ужас
Ответить
+8
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.09.2020 в 23:57
При Луческу даже "нефутболисты" играют, а Вербич и Цыганков это одни из немногих, кто даже при Хацкевиче в футбол умудрялись играть. Все будет ок с ними)
Ответить
+3
0
kalan-86 (Анкара)
29.09.2020 в 23:50
П_О_З_Д_Р_А_В_Л_Я_Ю!!! Молодцы! Браво Динамо, браво Тренер!
Ответить
+10
0
avatar
Spokoyno (Киев)
29.09.2020 в 23:49
Нарешті!
Ответить
+10
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...