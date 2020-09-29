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Впервые за последние 5 лет Украина представлена двумя командами в группе Лиги чемпионов
Динамо возвращается
Киевское Динамо в ответном матче плей-офф квалификации
Таким образом, Динамо станет вторым украинским клубом (вслед за Шахтером), который сыграет в групповом раунде турнира в нынешнем сезоне.
Интересно, что два украинских клуба последний раз играли в группе ЛЧ в сезоне 15/16. Тогда Динамо квалифицировалось в группу как чемпион, а Шахтер, который занял второе место в УПЛ, пробивался через квалификацию.
Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в четверг 1 октября и начнется в 18:00.