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Впервые за последние 5 лет Украина представлена двумя командами в группе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Динамо возвращается

Впервые за последние 5 лет Украина представлена двумя командами в группе Лиги чемпионов
Новина українською

Киевское Динамо в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов разгромило Гент 3:0 и вышло в групповой раунд турнира.

Таким образом, Динамо станет вторым украинским клубом (вслед за Шахтером), который сыграет в групповом раунде турнира в нынешнем сезоне.

Интересно, что два украинских клуба последний раз играли в группе ЛЧ в сезоне 15/16. Тогда Динамо квалифицировалось в группу как чемпион, а Шахтер, который занял второе место в УПЛ, пробивался через квалификацию.

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится в четверг 1 октября и начнется в 18:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.09.2020 в 00:35
За 4 года. В сезоне 2016-17гг играли
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0
0
Pokeruga (Кропивницкий)
29.09.2020 в 23:56
Мы не принимаем Луческу !!... уберите динамо из группы ЛЧ - это пустое ... только верните нам тренера с Динамовским сердцем!! (тру Динамос ультрас) Гыыыыы !!!)))))
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+9
-2
Artemanat (Кривой Рог)
29.09.2020 в 23:54
Ещё бы одного в группу ЛЕ но чуток не дотягивает
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+9
0


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