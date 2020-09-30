Динамо преодолело квалификацию Лиги чемпионов впервые за 8 лет

Мирча Луческу творит историю у руля "Динамо". Под его руководством команда сегодня разбила "Гент" (3:0), тем самым выйдя в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее в этом месяце в рамках квалификации киевляне побеждали "Гент" на его поле (2:1) и били "АЗ" на НСК "Олимпийский" (2:0).

До этого "Динамо" последний раз преодолевало квалификацию ЛЧ еще в 2012 году. Тогда под руководством Юрия Семина команда прошла сперва "Фейенорд" (2:1, 1:0), а затем менхенгладбахскую "Боруссию" (3:1, 1:2).

С тех пор "Динамо" дважды играло в группе ЛЧ в сезонах-2015/16 и 2016/17, но попадало туда напрямую, как чемпион Украины.

Кто будет соперником киевлян на групповом раунде текущей ЛЧ узнаем уже в четверг, 1 октября. Известно, что "Динамо" будет при жеребьевке в третьей корзине.