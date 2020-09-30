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Луческу: Новые игроки под Лигу чемпионов? Дайте деньги - я куплю

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник Динамо подвел итог домашнего матча с Гентом

Луческу: Новые игроки под Лигу чемпионов? Дайте деньги - я куплю
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в послематчевом флеш-интервью ТК "Футбол" подвел итог ответного матча плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Гентом" (3:0).

"Рад, что мы вышли в группу, но недоволен игрой. Главное, что есть результат и мы вышли в Лигу чемпионов. До 3:0 все было хорошо, но после третьего гола было много ошибок, угловых, стандартов. Это их козырь номер. Я хочу видеть не тот футбол, который был во втором тайме. Но результат мне понравился. Давайте пока будем радоваться выходу в Лигу чемпионов после долгого перерыва!

Эта линия защиты сыграла неплохо за такой короткий период с такими изменениями и такой подготовкой. Думаю, что единственное, что мне не понравилось, это расслабленность после третьего гола. Соперник пользовался этим и создал много моментов. Поэтому и такая игра. Во всяком случае, хочу поблагодарить ребят за решение задачи. Два месяца назад у меня не было восьми основных игроков на тренировках. И вот с такой командой мы решили эту задачу, с заменами, изменениями.

Есть время до групповых игр, посмотрим, что еще можно поменять и сделать. К сожалению, многие игроки сейчас уедут в национальные сборные. Как по мне, если они там не играют, то их лучше оставить у нас, чтобы они тренировались и готовились к Лиге чемпионов. Тем более, что мы команда, которая только создается. Новые игроки? Дайте деньги - я куплю", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Гент
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Damien (Kyiv)
30.09.2020 в 00:39
С деньгами и дурак может купить
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kalan-86 (Анкара)
30.09.2020 в 00:39
Игорь Михайлович, дайте денег!
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