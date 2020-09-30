Тренер Гента: Динамо забивало из ничего

Главный тренер "Гента" Вим де Деккер прокомментировал поражение своей команды в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов от "Динамо" (0:3) .

– Трудно и очень обидно. Все в команде хотели достичь большего от этого матча. Сегодня "Динамо" воспользовалось своими возможностями, а мы – нет. В этом разница. Мы начали матч плохо, но впоследствии смогли выровнять ситуацию. Нам нужно было действовать острее. "Динамо" забивало голы из ничего. У них больше опыта в еврокубках. На таком уровне надо реализовывать свои возможности.

– Что скажете об игре защиты "Гента"?

– В обороне мы действительно сыграли не очень хорошо. Нужно было действовать организованно. Если вы так легко пропускаете, то надо над этим поработать. Защита не справился со своей задачей, а нападение не смогло забить. И проведенные замены тоже не смогли переломить ход игры.