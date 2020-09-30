Динамо и Ребров в группе ЛЧ, успех Моуриньо в Кубке. Главные новости за 29 сентября

Свершилось! Под руководством Мирчи Лучексу киевляне сделали то, чего им не удалось под началом Хацкевича и Михайличенко - преодолели квалификацию Лиги чемпионов. После гостевой победы 2:1 "Динамо" разбило "Гент" и дома со счетом 3:0. Около 60 минут киевляне доминировали на поле и гарантировали себе победу, после чего расслабились и позволили поатаковать сопернику. Но и это им сошло с рук благодаря сильной игре вратаря Бущана. Уверенная и очень важная победа, гарантировавшая киевлянам около 30 млн евро призовых. А это возможные трансферы, которых в Киеве заждались.

Украинский тренер Сергей Ребров - еще один герой вечера. Ему удалось почти невозможное - вывести "Ференцварош" в группу ЛЧ, где тот не выступал уже целую вечность. После гостевой ничьи с "Мольде" (3:3) многие подумали, что "Фради" и дома устроят перестрелку, но вместо этого Ребров припарковал у своих ворот автобус, который гости никак не смогли пробить. 0:0 - не самый любимый счет для болельщиков, но в этот раз Будапешт ликовал. Браво, Сергей! Ну и про других украинцев "Ференцвароша" - Игоря Харатина и Александра Зубкова - тоже не забываем.

Рубен Диаш официально сменил "Бенфику" на "Манчестер Сити", подписав с клубом шестилетний контракт. 23-летний португалец - один из топ-талантов своей страны, отсюда и внушительная сумма в 65 млн. Правда, заплатят "Горожане" чистыми всего 50. Еще 15 млн покрыл Николас Отаменди, который покинул "Этихад" и уехал доигрывать в Лиссабон. Идеальная сделка для всех.

А вот это уже наш родной чемпионат - здесь наконец отреагировали на новые условия, сложившиеся после пандемии коронавируса. Итак, в городах, находящихся в желтой и зеленой карантинных зонах, разрешили пускать зрителей на трибуны; в красной и оранжевой - нет. Также УАФ постановила играть все матчи, если в заявку набирается 13 человек, среди которых хотя бы один вратарь. Ну и другие важные мелочи по образу и подобию топ-лиг, которые обязаны предотвратить возможный срыв сезона.

Александр Каденко избран главой ПФЛ, объединяющей Первую и Вторую лиги отечественного чемпионата. Так проголосовали представители клубов, хотя по факту это лишь формальность. Выборы проходили по "советской" системе с одним-единственным кандидатом. Срок полномочий Каденко - 4 года. Ранее он занимал пост главы Ассоциации любительского футбола Украины.

И это даже не основным составом! Сеу Жозу выпустил в старте целую группу запасных, оставив вне заявки Сон Хын Мина и Деле Алли. "Челси" поначалу пользовался преимуществом, но после выхода на поле Гарри Кейна под занавес встречи "Шпоры" отыгрались, перевели матч в серию пенальти, где решающую ошибку допустил Мейсон Маунт. Так "Тоттенхэм" вышел в четвертьфинал Кубка лиги. "Челси" же потерпел очередное болезненное поражение в топ-игре под руководством Фрэнка Лэмпарда. Игроком у него получалось получше.