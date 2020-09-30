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Игорь Пластун убежден, что Гент должен менять ситуацию в команде

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Трудно говорить, когда проигрываешь"

Игорь Пластун убежден, что Гент должен менять ситуацию в команде
Новина українською

Украинский защитник бельгийского "Гента" Игорь Пластун прокомментировал ТК Футбол поражение от "Динамо" (0:3) во втором матче квалификации Лиги чемпионов.

- Перебили "Динамо" за ударами. Насколько счет по игре?

- Это футбол. Уже совершенно неважно, сколько мы там били. Надо было забивать. Нам есть над чем работать, надо исправлять ситуацию, в команде ситуацию. Идем дальше.

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- Прокомментируйте пенальти, когда вы сыграли рукой.

- Шел прострел. Я играл головой и попал в руку. Ничего комментировать. В целом трудно говорить, когда проигрываешь.

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В статье: Игорь Пластун Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
30.09.2020 в 07:31
Да . Менять состав, тренера... всех разогнать )))
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