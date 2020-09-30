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Игорь Пластун убежден, что Гент должен менять ситуацию в команде
"Трудно говорить, когда проигрываешь"
Украинский защитник бельгийского "Гента" Игорь Пластун прокомментировал ТК Футбол поражение от "
- Перебили "Динамо" за ударами. Насколько счет по игре?
- Это футбол. Уже совершенно неважно, сколько мы там били. Надо было забивать. Нам есть над чем работать, надо исправлять ситуацию, в команде ситуацию. Идем дальше.
- Прокомментируйте пенальти, когда вы сыграли рукой.
- Шел прострел. Я играл головой и попал в руку. Ничего комментировать. В целом трудно говорить, когда проигрываешь.