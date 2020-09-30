Игорь Пластун убежден, что Гент должен менять ситуацию в команде

Украинский защитник бельгийского "Гента" Игорь Пластун прокомментировал ТК Футбол поражение от " Динамо " (0:3) во втором матче квалификации Лиги чемпионов.

- Перебили "Динамо" за ударами. Насколько счет по игре?

- Это футбол. Уже совершенно неважно, сколько мы там били. Надо было забивать. Нам есть над чем работать, надо исправлять ситуацию, в команде ситуацию. Идем дальше.

- Прокомментируйте пенальти, когда вы сыграли рукой.

- Шел прострел. Я играл головой и попал в руку. Ничего комментировать. В целом трудно говорить, когда проигрываешь.