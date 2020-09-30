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Забарный о матче с Гентом: Были негативные моменты в обороне - мы слишком рисковали
Но эмоции положительные
Несмотря на уверенную по счету победу над "Гентом" в раунде плей-офф Лиги Чемпионов, защита "Динамо" не был безупречной. Впрочем, стоит делать скидку на то, что для Виталия Миколенко - центр обороны это не профильная позиция, а его партнеру Забарному только 18 лет. Впрочем, Илья убежден, что киевская команда проведет работу над ошибками:
- Игра была тяжелая, мы готовились, счет был 0:0, когда выходили. Эмоции только положительные! Три года не попадали в Лигу чемпионов, и сейчас наконец вышли. Ребята молодцы, поздравляю команду.
- "Динамо" сегодня многое удавалось впереди, но не все было так идеально в защите. Нужно совершенствовать игру в обороне?
- Да, были негативные моменты в обороне. Но, думаю, мы все проанализируем и исправим ошибки.
- Если не секрет, какой был план на игру и насколько он удался?
- План был контролировать мяч и игру, играть спокойно. Время было на нашей стороне. Что касается того, что не удалось - мы слишком рисковали сзади, нужно было сыграть немного проще. А так, думаю, план удался.
Напомним, "Динамо" победило "Гент" по сумме двух матчей со счетом 5: 1. Во время жеребьевки группового этапа киевляне будут в третьей корзине.