Варианты групп Лиги чемпионов для Динамо и Шахтера

Украина провела в группу Лиги чемпионов две команды – такое последний раз случалось пять лет назад, в сезоне 2015/16. С тех пор мы привыкли к неудачам нашего вице-чемпиона в квалификации. Но на этот раз все по-другому.

Теперь возникает логичный вопрос – а что дальше? Смогут ли наши флагманы бороться за выход из группы в плей-офф? Ответ во многом зависит от жеребьевки, которая состоится первого октября.

Окончательно корзины сформируются после трех сегодняшних матчей раунда плей-офф, но позиции украинских команд уже не изменятся. "Динамо" будет в третьей корзине, "Шахтер" – во второй. Вид первых двух корзин, кстати, уже окончателен.

Первая корзина:

"Реал";

"Ливерпуль";

"Ювентус";

"Бавария";

ПСЖ;

"Порту";

"Севилья";

"Зенит".

Вторая корзина:

"Барселона";

"Атлетико";

"Манчестер Сити";

"Манчестер Юнайтед";

"Боруссия" Д;

"Челси";

"Шахтер";

"Аякс".

Третья корзина:

"Динамо" К;

"Лейпциг";

"Интер";

"Лацио";

"Олимпиакос";

"Аталанта".

"Зальцбург" / если пройдет "Маккаби" Т-А (если не пройдет – тогда "Локомотив");

"Краснодар" / если пройдет ПАОК (если не пройдет – тогда "Локомотив" или "Марсель", если одновременно не пройдет и "Зальцбург").

Четвертая корзина:

"Локомотив"; ?

"Марсель"; ?

"Брюгге";

"Славия" / "Мидтьюлланн";

"Боруссия" М;

"Истанбул";

"Ренн";

"Ференцварош".

Ограничения для "Динамо" – "Зенит" из первой корзины, "Шахтер" – со второй, "Локомотив" – из четвертой.

Для "Динамо" возможен такой вариант:

"Порту";

"Аякс";

"Динамо;

"Брюгге";

А возможен и такой:

"Ливерпуль";

"Барселона";

"Динамо" К;

"Боруссия" М.

Ограничения для "Шахтера" – "Зенит" из первой корзины, "Локомотив" / "Краснодар" (если пройдет) из третьей / четвертой, "Динамо" К из третьей.

Для "Шахтера" возможен такой вариант:

"Севилья";

"Шахтер";

"Олимпиакос";

"Истанбул".

А возможен и такой:

"Бавария";

"Шахтер";

"Интер;

"Марсель".

Многое зависит от жеребьевки. Очень многое. У "Шахтера" больше шансов получить более-менее сопоставимых по классу соперников, нежели у "Динамо".