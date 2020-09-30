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Варианты групп Лиги чемпионов для Динамо и Шахтера
Надеемся на лучшее, готовимся к худшему?
Украина провела в группу Лиги чемпионов две команды – такое последний раз случалось пять лет назад, в сезоне 2015/16. С тех пор мы привыкли к неудачам нашего вице-чемпиона в квалификации. Но на этот раз все по-другому.
Теперь возникает логичный вопрос – а что дальше? Смогут ли наши флагманы бороться за выход из группы в плей-офф? Ответ во многом зависит от жеребьевки, которая состоится первого октября.
Окончательно корзины сформируются после трех сегодняшних матчей раунда плей-офф, но позиции украинских команд уже не изменятся. "Динамо" будет в третьей корзине, "Шахтер" – во второй. Вид первых двух корзин, кстати, уже окончателен.
"Реал";
"Ливерпуль";
"Ювентус";
"Бавария";
ПСЖ;
"Порту";
"Севилья";
"Зенит".
"Барселона";
"Атлетико";
"Манчестер Сити";
"Манчестер Юнайтед";
"Боруссия" Д;
"Челси";
"Шахтер";
"Аякс".
"Динамо" К;
"Лейпциг";
"Интер";
"Лацио";
"Олимпиакос";
"Аталанта".
"Зальцбург" / если пройдет "Маккаби" Т-А (если не пройдет – тогда "Локомотив");
"Краснодар" / если пройдет ПАОК (если не пройдет – тогда "Локомотив" или "Марсель", если одновременно не пройдет и "Зальцбург").
"Локомотив"; ?
"Марсель"; ?
"Брюгге";
"Славия" / "Мидтьюлланн";
"Боруссия" М;
"Истанбул";
"Ренн";
"Ференцварош".
Для "Динамо" возможен такой вариант:
- "Порту";
- "Аякс";
- "Динамо;
- "Брюгге";
А возможен и такой:
- "Ливерпуль";
- "Барселона";
- "Динамо" К;
- "Боруссия" М.
Для "Шахтера" возможен такой вариант:
- "Севилья";
- "Шахтер";
- "Олимпиакос";
- "Истанбул".
А возможен и такой:
- "Бавария";
- "Шахтер";
- "Интер;
- "Марсель".
Многое зависит от жеребьевки. Очень многое. У "Шахтера" больше шансов получить более-менее сопоставимых по классу соперников, нежели у "Динамо".