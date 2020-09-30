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Варианты групп Лиги чемпионов для Динамо и Шахтера

Лига Чемпионов
(8 голосов)

Надеемся на лучшее, готовимся к худшему?

Варианты групп Лиги чемпионов для Динамо и Шахтера
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина провела в группу Лиги чемпионов две команды – такое последний раз случалось пять лет назад, в сезоне 2015/16. С тех пор мы привыкли к неудачам нашего вице-чемпиона в квалификации. Но на этот раз все по-другому.

Теперь возникает логичный вопрос – а что дальше? Смогут ли наши флагманы бороться за выход из группы в плей-офф? Ответ во многом зависит от жеребьевки, которая состоится первого октября.

Окончательно корзины сформируются после трех сегодняшних матчей раунда плей-офф, но позиции украинских команд уже не изменятся. "Динамо" будет в третьей корзине, "Шахтер" – во второй. Вид первых двух корзин, кстати, уже окончателен.

Первая корзина:

"Реал";
"Ливерпуль";
"Ювентус";
"Бавария";
ПСЖ;
"Порту";
"Севилья";
"Зенит".

Вторая корзина:

"Барселона";
"Атлетико";
"Манчестер Сити";
"Манчестер Юнайтед";
"Боруссия" Д;
"Челси";
"Шахтер";
"Аякс".

Третья корзина:

"Динамо" К;
"Лейпциг";
"Интер";
"Лацио";
"Олимпиакос";
"Аталанта".
"Зальцбург" / если пройдет "Маккаби" Т-А (если не пройдет – тогда "Локомотив");
"Краснодар" / если пройдет ПАОК (если не пройдет – тогда "Локомотив" или "Марсель", если одновременно не пройдет и "Зальцбург").

Четвертая корзина:

"Локомотив"; ?
"Марсель"; ?
"Брюгге";
"Славия" / "Мидтьюлланн";
"Боруссия" М;
"Истанбул";
"Ренн";
"Ференцварош".

Ограничения для "Динамо" – "Зенит" из первой корзины, "Шахтер" – со второй, "Локомотив" – из четвертой.

Для "Динамо" возможен такой вариант:

  • "Порту";
  • "Аякс";
  • "Динамо;
  • "Брюгге";

А возможен и такой:

  • "Ливерпуль";
  • "Барселона";
  • "Динамо" К;
  • "Боруссия" М.

Ограничения для "Шахтера" – "Зенит" из первой корзины, "Локомотив" / "Краснодар" (если пройдет) из третьей / четвертой, "Динамо" К из третьей.

Для "Шахтера" возможен такой вариант:

  • "Севилья";
  • "Шахтер";
  • "Олимпиакос";
  • "Истанбул".

А возможен и такой:

  • "Бавария";
  • "Шахтер";
  • "Интер;
  • "Марсель".

Многое зависит от жеребьевки. Очень многое. У "Шахтера" больше шансов получить более-менее сопоставимых по классу соперников, нежели у "Динамо".

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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(8 голосов)
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Комментарии (13)
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simargl (Чернигов)
30.09.2020 в 11:38
Вторая корзина выглядит пожалуй покруче первой.
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+2
0
ShtanGa (Славське)
30.09.2020 в 11:36
Кияни побачили б 8 матчів, а так,....хіба що через паркан
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0
0
Одіссей (Донецьк)
30.09.2020 в 11:31
Обеим нашим думаю попадутся испанцы и итальянцы.
Ответить
0
0
Одіссей (Донецьк)
30.09.2020 в 11:28
Хочу чтоб кому то попался Ференцварош
Ответить
+1
0
ShtanGa (Славське)
30.09.2020 в 11:24
Реально буде боротьба за 3 місце, хай щастить
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+2
0
avatar
RockNRoLLa (IF)
30.09.2020 в 11:20
Нарешті ШД не буде грати в групі з МС
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+3
0
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Siren05 (Мариуполь)
30.09.2020 в 11:09
Вангирую ( Вангую). Порту, Аякс, ДК, Истанбул. Севилья, ШД, Олимпиакос, Брюгге :)
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0
0
martinchik (Ivano-Frankovsk)
30.09.2020 в 11:04
Севилья Шахтер Олимпиакос Ренн
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0
-1
martinchik (Ivano-Frankovsk)
30.09.2020 в 11:02
ЮвентусБорусия ДДинамо КИстанбул
Ответить
+1
0
Vorsklyanin (Донецк / Полтава)
30.09.2020 в 11:04
Динамо обкатает молодежь
Ответить
+1
0
martinchik (Ivano-Frankovsk)
30.09.2020 в 11:05
В цьому варіанті саме так
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
30.09.2020 в 11:00
Порту ШахтерОлимпиакосРенн ПСЖАяксДинамоФеренцварош
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+1
-1
martinchik (Ivano-Frankovsk)
30.09.2020 в 11:07
Мірча - везунчик
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+1
0


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