Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов: когда состоится, онлайн трансляция

В четверг, первого октября в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Начало церемонии запланировано на 18:00 по Киеву. Участие в турнире продолжают два представителя Украины. "Шахтер" как чемпион получил место автоматически, а "Динамо" прошло квалификацию, преодолев нидерландский АЗ и бельгийский "Гент".

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов - Четверг, 1 октября 2020, начало - 18:00

Кто сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов

Традиционно все 32 команды, которые сыграют на групповом этапе, накануне были разделены на корзины согласно рейтингу клубов и ассоциаций. "Шахтер" попал во вторую, "Динамо" будет в третьей. Уже известен состав первых двух, в третьей и четвертой есть нюансы, ведь в среду еще предстоит три матча раунда плей-офф квалификации.

Добавим, что Испания, Англия, Италия и Германия делегировали по четыре клуба, Франция представлена ​​тремя. Столько же может быть российских клубов, если "Краснодар" одолеет ПАОК (первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу представителя СПЧ). Две команды делегирует Украина, двое участников может быть от Греции, если пройдет уже упоминавшийся ПАОК. От Португалии, Нидерландов, Турции, Бельгии и Венгрии будет по одному клубу. К ним присоединится или представитель Дании, или представитель Чехии (победитель противостояния "Мидтьюланн" - "Славия"), а также кто-то от пары Австрия - Израиль (победитель пары "Зальцбург" - "Маккаби").

Итак, состав корзин

Корзина №1 Корзина №2 Корзина №3 Корзина №4 Реал

Ливерпуль

Ювентус

Бавария

ПСЖ

Зенит

Порту

Севилья Барселона

Атлетико

Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед

Шахтер

Боруссия Д

Челси

Аякс Динамо

Зальцбург*

Лейпциг

Интер

Олимпиакос

Лацио

Краснодар*

Аталанта Локомотив

Марсель

Брюгге

Славия*

Боруссия М

Истанбул Б

Ренн

Ференцварош

* - команды, которые в среду, 30 сентября, еще сыграют в раунде плей-офф

Заметим, что в корзинах представлены три клуба с более высоким рейтингом из трех пар, которые в среду, 30 сентября, сыграют ответные матчи. Окончательный состав будет известен сразу после завершения поединков. Позиции "Шахтера" и "Динамо" не изменятся никак, однако могут состояться определенные изменения в третьей и четвертой корзине. Например, "Локомотив" и "Марсель" поднимутся выше, если "Зальцбург" и "Краснодар" не смогут пройти дальше.

Как будет происходить процедура жеребьевки

Из каждой корзины в одну группу попадет по одной команде. Таким образом будет сформирован восемь групп. В одном квартете не может быть представителей одной страны. То есть "Динамо" и "Шахтер" на данном этапе не пересекутся. Из-за оккупации Крыма и развязанной войны на Донбассе в одну группу также не попадут представители Украины и России.

Где смотреть жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов

В Украине в прямом эфире церемонию жеребьевки покажет телеканал Футбол 1. В интернете легальная трансляция будет доступна на платформе Oll.tv. Также в прямом эфире жребий покажет официальный сайт УЕФА. На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция жеребьевки.

Когда состоятся матчи группового этапа ЛЧ

Уже определены базовые даты этого раунда. Первый тур состоится 20/21-го октября, второй – через неделю 27/28 октября, третий тур - 3/4 ноября, четвертый тур - 24/25 ноября, пятый тур - 1/2 декабря, шестой тур - 8 / 9 декабря.