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Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов: когда состоится, онлайн трансляция

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Динамо и Шахтер получат соперников

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов: когда состоится, онлайн трансляция
Новина українською

В четверг, первого октября в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Начало церемонии запланировано на 18:00 по Киеву. Участие в турнире продолжают два представителя Украины. "Шахтер" как чемпион получил место автоматически, а "Динамо" прошло квалификацию, преодолев нидерландский АЗ и бельгийский "Гент".

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов - Четверг, 1 октября 2020, начало - 18:00

Кто сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов

Традиционно все 32 команды, которые сыграют на групповом этапе, накануне были разделены на корзины согласно рейтингу клубов и ассоциаций. "Шахтер" попал во вторую, "Динамо" будет в третьей. Уже известен состав первых двух, в третьей и четвертой есть нюансы, ведь в среду еще предстоит три матча раунда плей-офф квалификации.

Добавим, что Испания, Англия, Италия и Германия делегировали по четыре клуба, Франция представлена ​​тремя. Столько же может быть российских клубов, если "Краснодар" одолеет ПАОК (первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу представителя СПЧ). Две команды делегирует Украина, двое участников может быть от Греции, если пройдет уже упоминавшийся ПАОК. От Португалии, Нидерландов, Турции, Бельгии и Венгрии будет по одному клубу. К ним присоединится или представитель Дании, или представитель Чехии (победитель противостояния "Мидтьюланн" - "Славия"), а также кто-то от пары Австрия - Израиль (победитель пары "Зальцбург" - "Маккаби").

Итак, состав корзин

Корзина №1 Корзина №2 Корзина №3 Корзина №4
Реал
Ливерпуль
Ювентус
Бавария
ПСЖ
Зенит
Порту
Севилья		 Барселона
Атлетико
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Шахтер
Боруссия Д
Челси
Аякс		 Динамо
Зальцбург*
Лейпциг
Интер
Олимпиакос
Лацио
Краснодар*
Аталанта		 Локомотив
Марсель
Брюгге
Славия*
Боруссия М
Истанбул Б
Ренн
Ференцварош

* - команды, которые в среду, 30 сентября, еще сыграют в раунде плей-офф

Заметим, что в корзинах представлены три клуба с более высоким рейтингом из трех пар, которые в среду, 30 сентября, сыграют ответные матчи. Окончательный состав будет известен сразу после завершения поединков. Позиции "Шахтера" и "Динамо" не изменятся никак, однако могут состояться определенные изменения в третьей и четвертой корзине. Например, "Локомотив" и "Марсель" поднимутся выше, если "Зальцбург" и "Краснодар" не смогут пройти дальше.

Как будет происходить процедура жеребьевки

Из каждой корзины в одну группу попадет по одной команде. Таким образом будет сформирован восемь групп. В одном квартете не может быть представителей одной страны. То есть "Динамо" и "Шахтер" на данном этапе не пересекутся. Из-за оккупации Крыма и развязанной войны на Донбассе в одну группу также не попадут представители Украины и России.

Где смотреть жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов

В Украине в прямом эфире церемонию жеребьевки покажет телеканал Футбол 1. В интернете легальная трансляция будет доступна на платформе Oll.tv. Также в прямом эфире жребий покажет официальный сайт УЕФА. На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция жеребьевки.

Когда состоятся матчи группового этапа ЛЧ

Уже определены базовые даты этого раунда. Первый тур состоится 20/21-го октября, второй – через неделю 27/28 октября, третий тур - 3/4 ноября, четвертый тур - 24/25 ноября, пятый тур - 1/2 декабря, шестой тур - 8 / 9 декабря.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) жеребьевка Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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FCZK-1922 (Кировоград)
30.09.2020 в 11:55
интересные корзины, особенно состав первой (имеется ввиду прежде всего наличие в ней газмяса). что касается Динамо, хочется для нас такой группы чтоб мы с нее вышли. ну и немного пофантазирую: Ливерпуль,Барселона,Динамо,Борусия М, вот это было бы супер, но с такой группы выйти практически не возможно на сегодняшний день, хотя кто его знает что будет через месяц, ту же Барсу можно проходить, середняк как по мне. ладно, пусть будет так Порту,МЮ,Динамо,Брюгге, вполне таки проходимо и одновременно интересно. а Шахтеру пусть будет так Севилья,Шахтер,Лацио,Марсель, тоже такая ровненькая проходная группа. удачи нашим.
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royalstas (Вінниця)
30.09.2020 в 11:17
Найлегший Порту, Аякс, Динамо, Ренн. А група смерті це Ліверпуль, Барселона, Динамо, Марсель. З першого варіанту можна навіть в плей офф вийти а з другого хоч би в лігу європи попасти....
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metall1925 (Merefa)
30.09.2020 в 11:11
Ливерпуль, Барселона ,Динамо,ренн
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RockNRoLLa (IF)
30.09.2020 в 11:18
Тоді вже Баварію замість Ліверпуля, щоб взяти друге місце, за рахунок меншої кількості пропущених від німців голів
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 10:53
Удачі ПАОКу!
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+5
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