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Наивысший балл: Бущан – лучший игрок матча Динамо – Гент по оценкам SofaScore и InStat

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Георгий позволил киевлянам сохранить ворота на замке

Наивысший балл: Бущан – лучший игрок матча Динамо – Гент по оценкам SofaScore и InStat
Новина українською

Вчера киевское "Динамо" обыграло "Гент" со счетом 3:0 (первый матч – 1:2). Таким образом, столичный клуб сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона.

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По оценкам SofaScore лучшим игроком матча безоговорочно был признан вратарь "Динамо" Георгий Бущан – он получил 10 баллов за поединок. За голкипером киевлян идет хавбек украинской команды Виталий Буяльский (8.0).

Также отметим, что Георгий стал лучшим и по рейтингу InStat (356 баллов), но Сергей Сидорчук обогнал Буяльского и отодвинул Виталия на третью позицию в зачете по версии издания (314 против 306 пунктов).

Наивысший балл: Бущан – лучший игрок матча Динамо – Гент по оценкам SofaScore и InStat - изображение 1

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В статье: Виталий Буяльский Георгий Бущан Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Гент
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
30.09.2020 в 13:05
Главное чтобы такая стабильность была. Нужна всё-таки замена пятову после евро.
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0
Vantala (Kharkiv)
30.09.2020 в 13:25
Какая стабильность? Там 90% ударов - бельгийцы тупо лупили прямо в него, даже с метра. Это был цирк.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
30.09.2020 в 12:53
Жора вчера полностью реабилитировался за пропущенный в Генте. Молодчага!
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+1
0
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
30.09.2020 в 12:27
Бущан красава, вчера поймал кураж!
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+1
0


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