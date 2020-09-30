Наивысший балл: Бущан – лучший игрок матча Динамо – Гент по оценкам SofaScore и InStat

Вчера киевское "Динамо" обыграло "Гент" со счетом 3:0 (первый матч – 1:2). Таким образом, столичный клуб сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона.

По оценкам SofaScore лучшим игроком матча безоговорочно был признан вратарь "Динамо" Георгий Бущан – он получил 10 баллов за поединок. За голкипером киевлян идет хавбек украинской команды Виталий Буяльский (8.0).

Также отметим, что Георгий стал лучшим и по рейтингу InStat (356 баллов), но Сергей Сидорчук обогнал Буяльского и отодвинул Виталия на третью позицию в зачете по версии издания (314 против 306 пунктов).