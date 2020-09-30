Герой футбольного дня. Владислав Супряга

Нетипичные истории всегда бросаются в глаза. История Владислава Супряги во вчерашнем матче - из когорты именно таковых.

Редко бывает, когда команда выигрывает 3:0, нападающий не забивает, но его после поединка надо хвалить за игру. Супряга не был лучшим футболистом "Динамо" в противостоянии с "Гентом" согласно статистике. Даже в тройку лучших не попал (там места заняты Бущаном, Сидорчуком и Буяльским). Однако Супряга сделал два из трех голов "Динамо" – сделал своей активностью, своей скоростью, своим упорством. И в третьем тоже принял активное участие.

На девятой минуте Буяльский классно пяткой переправил мяч в сетку, но передача прошла именно от Супряги. И это была передача из разряда трудовых. Форвард принял мяч в штрафной площади, оттер корпусом Пластуна и выполнил нацеленный, а не спонтанный, пас. Буяльский просто не испортил стараний партнера – и это очень помогло команде. Интересно, что именно эта связка организовала первый гол "Динамо" в первом матче против "Гента" – Буяльский ассистировал, Супряга забил. Однако тогда все получилось спонтанно-ситуативно, а теперь очень даже осмысленно.

Второй гол принадлежит де Пене – точный удар с одиннадцатиметровой отметки. Передачу с фланга, после которой Пластун сыграл рукой, отдавал Жерсон – его заслугу тоже не нужно умалять. Но не обошлось без Супряги: именно в борьбе с ним Пластун так отважно сражался за позицию, что потерял координацию и прерывал прострел Жерсона как попало. И здесь уже напрашиваются параллели с матчем против "Миная", в котором Супряга тоже не забил, но в котором ассистировал Андриевскому, а также заработал пенальти и удаление для соперника.

Третий гол "Динамо" – еще один пенальти, заработанный все тем же Супрягой. И снова в трудовой манере – после рывка из глубины. А был еще и третий одиннадцатиметровый, когда Нгаджу-Нгаджи сфолил против Владислава у правой (относительно ворот "Гента") боковой линии штрафной. Помешал сантиметровый офсайд, имевший место чуть ранее.

Вот и получается, что Супряга забил всего три гола в восьми матчах сезона, что мало для нападающего – уж точно не продуктивность Эрлинга Холанда. Но сколько пользы Владислав приносит команде своими перемещениями, быстрыми рывками, открыванием под передачи и ассистами на партнеров?! И не напоминает ли это игру Луиса Адриано в "Шахтере" Мирчи Луческу? Кажется, что не без этого.